Tihi ubojica prijeti našem zdravlju: Milijuni ljudi ne znaju da su u opasnosti, a postoji rješenje

Da je kolesterol ‘tihi ubojica’ već se od prije zna. Zbog toga zvuči porazno istraživanje koje kaže kako više od polovice Britanaca ima visok kolesterol, a jedna od četiri osobe ima visok krvni tlak. S obzirom na to da ove bolesti rijetko uzrokuju simptome dok se bolest ne razvije u nešto ozbiljnije, milijuni ljudi ne znaju da im je zdravlje u opasnosti.

Kako piše The Sun, gotovo 230 000 ljudi je testirano kao dio velikog istraživačkog programa ‘Naše buduće zdravlje’, pri čemu je kod 54 posto otkriven visoki kolesterol, a kod 27 posto hipertenzija.

“Milijuni ljudi u Velikoj Britaniji žive s nedijagnosticiranim visokim krvnim tlakom i povišenim kolesterolom, što ih može značajno izložiti riziku od srčanog udara ili moždanog udara. Rješavanje ovih tihih ubojica mora ostati prioritet ako želimo spriječiti da ljudi pate ili umru”, rekao je profesor sir Nilesh Samani, direktor Britanske fondacije za srce.

Ove bolesti također mogu povećati rizik od razvoja dijabetesa i demencije, ali ih se teško može primijetiti bez pregleda.

