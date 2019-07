TEHNIKA SAMOISCJELJENJA: Lucidnim snovima možete promijeniti život! Kako u snu možete činiti što god poželite?

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Lucidni su snovi umjetnost oblikovanja ili kontroliranja snova treniranjem mentalnih tehnika. Tako se svako jutro možete probuditi osvježeni i odmorni jer ste noć proveli “radeći” baš ono što želite. Iako zvuči nestvarno, znanstvenici kažu da lucidni snovi imaju mogućnost ne samo da poboljšaju zdravlje, mentalno i fizičko, nego i to da nam pomognu da premašimo neku staru traumu, fobiju ili ovisnost.

Onog trenutka kada postanete svjesni da sanjate, možete i usmjeriti taj san. Možete letjeti, teleportirati se, komunicirati telepatski sa sudionicima u snu i voditi čitavu priču.

Postoji mnogo načina da dostignete lucidne snove. Ponekad se događaju spontano. Ako tražite najbolji način da počnete, krenite s pisanjem dnevnika o snovima. Što smo svjesniji svojih snova, lakše će nam biti da ih kontroliramo, a priznajući određene znakove u snovima pokrećemo okidač lucidnosti koji će se aktivirati sljedeći put kada nam se u snu pojavi takav znak.

Također, za čak 2000 posto raste vjerojatnost da imate lucidan san ako se probudite dva sata prije no inače i ostanete budni sat vremena, nakon čega ćete još jednom zapasti na sat vremena odlučni da doživite lucidni san. Zapravo, mi sanjamo samo u posljednja dva sata spavanja, zbog čega je ta tehnika jedna od učinkovitijih u postizanju lucidnih snova.

“Možda ne mogu hodati, ali mogu letjeti! Sa 17 godina doživio sam prometnu nesreću zbog koje sam ostao paraliziran. Kada sam se oporavio od šoka i traume bio sam odlučan u tome da ću ponovo prohodati. Proveo sam godinu dana u bolnici, ali unatoč mojim nadama – lijeka nema. Nakon toga, čini mi se da su me mnogi otpisali. Odbio sam povjerovati u to. Počeo sam čitati sve što sam mogao naći na internetu o snazi uma i duhovnom liječenju. Uvijek kažem da je to bio trenutak kada mi se tijelo isključilo, ali se moja mašta itekako uključila. Toliko sam želio hodati da sam provodio bezbroj sati ležeći u postelji, zamišljajući ama baš svaki detalj kako bi izgledalo trčanje po selu u kojem sam živio. Na kraju sam shvatio da mi moja mašta može pružiti svako fizičko iskustvo koje mi je nedostajalo u javi. Nakon nekoliko mjeseci mentalnog vježbanja, ustajao bih posve odmoran nakon “trčanja” po selu. Bilo je toliko realno da sam osjećao i žmarce u nogama! Poslije su se snovi mijenjali. Osigurao bih svojoj mašti nevjerojatnu lepezu scenarija i otišao da spavam. Čim duboko zaspim ti snovi se javljaju i to u HD rezoluciji. Tek sam nakon nekoliko tjedana doznao da se to zove lucidno sanjanje, a najbolje od svega je što ne smatram da me paraliza više ograničava. Slobodan sam da radim što želim i da idem gdje god poželim. Možda ne mogu hodati, ali mogu letjeti”, kaže četrdesetogodišnji Paddy Slattery, režiser iz Offalyja u Irskoj.