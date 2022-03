TAJNA LJEPOTE I MLADOSTI: Liječnik na fotografiji ima 66 godina! Poznat je po svojoj radikalnoj dijeti

Autor: Zlatko Govedić

Japanski liječnik Yoshinori Nagumo danas ima 66 godina, no izgleda barem 15 godina mlađe. On tvrdi da je tajna dugovječnosti u jednom obroku dnevno – jede se samo jednom i to po mogućnosti večera.

Nutricionisti širom svijeta nikako ne podržavaju njegove savjete, no Nagumo, predsjednik međunarodne udruge protiv starenja i klinke “Nagumo”, koja je specijalizirana za borbu protiv raka, kaže da vam crijeva moraju krčati ako želite živjeti dugo.

“Glad je ključna za fizičko zdravlje. Krčanje crijeva na staničnoj je razini znak da se u organizmu odvijaju pozitivne reakcije koje ujedno i pomlađuju”, piše u svojoj knjizi japanski stručnjak koji već petnaestak godina jede samo jedan obrok dnevno.

Serija eksperimenata, prema njegovim riječima, pokazala je da je kalorijska restrikcija od 40 posto povećala životni vijek za 50 posto.

“Potrebna su 52 dana da se kompletno obnove sve stanice u organizmu. Važno je da znate još nešto – obujam struka smanjit će vam se postupno”, kaže Nagumo.

Njegova dijeta, koja je vjerojatno jedna od najradikalnijih, već je naišla na oštre kritike nutricionista diljem svijeta koji savjetuju da Nagumove savjete treba uzeti s velikom rezervom.