SVI SU JE ZABORAVILI! Dokazano najzdravija biljka na svijetu: Liječi čak i rak

Autor: dnevno.hr

Potočarka je zaboravljena biljka, koju stručnjaci smatraju najzdravijom na svijetu, jer sadrži brojne vitamine i minerale. Među ostalim, obiluje željezom, i to više nego špinat. Uz to, bogatija je C vitaminom od agruma, a k tome je hranjiva i ima brojne zdravstvene prednosti. Prema jednoj studiji, potočarka pročišćava krv, čisti tijelo od toksina, smanjuje stres te se preporučuje i sok od ove biljke razrijeđen s vodom u omjeru jedan naprema pet. Preporučena doza je jedna čaša. Biljka se može koristiti i kao oblog, rješava mnoge kožne bolesti, ali i probleme s gubitkom kose, a do toga je moguće doći tako što se lišće potočarke natrga i kombinira s alkoholom te zavija na problematično područje. Također, sok od potočarke zaustavlja razvoj tumora, a sprečava i širenje raka dojke te kardiovaskularne probleme dovodi pod kontrolu.