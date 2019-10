Svi govore o antioksidansima, no znate li uopće što oni jesu!? Odlični su za mršavljenje!

Autor: Iva Hanzen

Često čujemo kako je neke namirnice dobro jesti jer su pune antioksidansa, no znamo li uopće što antioksidansi jesu!? Riječ je tvarima ili nutrijentima u hrani koji mogu spriječiti ili usporiti oksidativnu štetu na tijelu. Naime, kada naše stanice koriste kisik, one proizvode nusproizvode znane kao slobodne radikale. I za slobodne radikale ste sigurno isto jako puno puta čuli, bez da znate što se pod tim pojmom misli.

E pa slobodni radikali su vrlo nestabilne molekule ili atomi, odnosno spojevi kisika koji su izgubili elektron uslijed našeg izlaganja suncu, zagađenju i svakodnevnim mentalnim i tjelesnim naporima. Ove molekule kruže tijelom nastojeći se stabilizirati tako što ‘otimaju’ elektrone drugim molekulama. Kada im to uspije, od stabilnih molekula stvaraju nove slobodne radikale, a usput oštećuju zdrave stanice. Doduše, u organizmu imaju važnu ulogu jer se proizvode u normalnim fiziološkim procesima, poput procesa dobivanja energije u stanicama. Isto tako, proizvodnja slobodnih radikala povećana je pri tjelovježbi i tijekom borbe protiv bolesti. No, ipak, ako ih je previše, ni to nije dobro.

Jednako tako nam dolaze iz okoliša, a brže nastaju u stresnim situacijama. Stoga, ako postoji pretjerana izloženost štetnim čimbenicima ili ako je naš obrambeni mehanizam slab zbog bolesti, starosti, nepravilne prehrane, stresa i slično, dolazi do stvaranja većega broja slobodnih radikala koji oštećuju stanicu. No, postoji rješenje i za taj problem. Odgovor je u antioksidansima.

Antioksidansi djeluju kao čistači slobodnih radikala, a time sprječavaju i popravljaju štetu koju nanose slobodni radikali te nas posljedično štite od oksidativnih oštećenja. Zdravstveni problemi poput bolesti srca, makularne degeneracije, dijabetesa i raka nastaju upravo zbog oksidativnih oštećenja, a antioksidansi mogu poboljšati imunitet i time smanjiti rizik od raka i infekcija.

Gdje onda tražiti antioksidanse, pitate se? Nije teško, jer svuda su oko nas. Prisutni u visokim razinama u zelenom povrću kao što su brokula i špinat, a također se mogu naći u soku od grožđa, zelenom i crnom čaju. Također treba reći da se antioksidansi mogu podijeliti na hranjive tvari i enzime. Hranjive tvari uključuju vitamine i minerale, dok su enzimi proteini koji pomažu tijelu održavati zdravu kemijsku ravnotežu. Antioksidanse ćete naći i u češnjaku, a dobra vijest je i to antioksidanti potiču mršavljenje! Neki od antioksidativnih vitamina koji su nam poznati su vitamini C, E i K. Ove vitamine ćete također naći u zelenom povrću, ali i u avokadu te bademima, dok je odličan izvor C vitamina limun, što i sami znate.