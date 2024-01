Stručnjak tvrdi da pozicija u kojoj spavamo utječe na noćne more: Iznenadit će vas što kaže

Autor: F.F

Vrlo vjerojatno imate omiljenu poziciju za spavanje, kojoj se uvijek okrećete kada ne možete zaspati i kada se vrtite u krevetu. Neki obožavaju spavati na leđima, dok drugima to ne pada na pamet te uvijek spavaju, primjerice, na boku. Dobro je poznato da položaj spavanja može utjecati na kvalitetu sna, a novi podaci sugeriraju da određeni položaji mogu povećati vjerojatnost noćnih mora, barem tako tvrdi stručnjak za snove.

Studija objavljena u časopisu Sleep and Hypnosis otkriva da ljudi koji spavaju na lijevoj strani češće doživljavaju noćne more. Oni koji spavaju na lijevoj strani imaju 41 posto veću vjerojatnost za loše snove u usporedbi s onima koji spavaju na desnoj strani (15 posto). Theresa Cheung, dekoderica snova, sugerira da je to povezano s većim opterećenjem srca kada spavamo na lijevoj strani, što može izazvati stres i lošu kvalitetu sna, prenosi

Ovisi kako spavate

Studija iz 2018. također je pokazala da pacijenti koji spavaju na lijevoj strani pokazuju promjene u srčanoj aktivnosti, što može ukazivati na stres. Iako to vjerojatno neće uzrokovati probleme onima koji već nemaju srčane probleme, može izazvati nelagodu kod onih s bolestima srca.

Drugi spavački položaji također mogu utjecati na snove. Na primjer, spavanje na leđima može dovesti do neugodnih snova, posebno kod osoba s poremećajem disanja tijekom spavanja. Tijekom ležanja na leđima, disajni putovi mogu kolabirati, izazivajući fluktuacije u razini kisika i ugljičnog dioksida, što može potaknuti noćne more. Dakle, iako položaj spavanja može utjecati na snove, važno je naglasiti da je udobnost ključna. Higijena spavanja i opća udobnost igraju važnu ulogu u kvaliteti sna, pa se preporučuje prilagodba položaja prema vlastitom osjećaju ugodnosti.