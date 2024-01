Stručnjaci upozoravaju na omiljeni začin: Nije dobar za jetru, evo tko ga treba izbjegavati

Autor: Fran Franjković

Iako se kurkuma često ističe kao jedna od najzdravijih biljaka na svijetu s raznovrsnim zdravstvenim prednostima, nedavna istraživanja upućuju na ozbiljne nuspojave koje može uzrokovati. Tijekom desetogodišnjeg istraživanja, znanstvenici su dokumentirali 16 slučajeva oštećenja jetre povezanih s konzumacijom kurkume, pri čemu su neki slučajevi rezultirali ozbiljnim oštećenjima te hospitalizacijom pet osoba.

Osim toga, postojali su i zasebni slučajevi kod odraslih osoba koji su doživjeli oštećenje jetre zbog konzumacije kurkume. Unatoč činjenici da je kurkuma tradicionalno korištena kao ljekovito sredstvo, ova istraživanja upućuju na potrebu za daljnjim proučavanjem kako bi se preciznije utvrdilo zašto kurkuma može uzrokovati takve zdravstvene probleme, piše Eat This, Not That.

Evo tko mora paziti

Neki ljudi trebaju posebno pripaziti pri konzumaciji kurkume. Trudnice i dojilje, umjesto uzimanja kurkume kao dodatka, trebale bi razmotriti dodavanje ovog začina u obroke kako bi izbjegle potencijalne rizike za dijete. Muškarci koji planiraju postati očevi trebali bi biti oprezni zbog mogućeg utjecaja kurkume na razinu testosterona i pokretljivost spermija.

Osobe sa žučnim kamenjem, opstrukcijom bilijarnog trakta ili bubrežnim kamenjem trebale bi izbjegavati kurkumu, s obzirom na dokumentirane probleme i bolove povezane s konzumacijom ovog začina.

Dijabetičari, iako mogu imati koristi od određenih svojstava kurkume u regulaciji šećera u krvi, trebali bi biti oprezni zbog mogućih interakcija s lijekovima koje koriste.









Uočena je i posebna opreznost za osobe koje se pripremaju za operaciju, jer svojstva kurkume koja utječu na koagulaciju krvi mogu rezultirati povećanim krvarenjem tijekom i nakon operacije. Ove informacije naglašavaju važnost informiranja liječnika o redovitom konzumiranju kurkume kako bi se izbjegle neželjene komplikacije.