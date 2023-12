Stručnjaci otkrili koje ulje je najzdravije: Nudi niz pogodnosti, pomaže i u borbi s opakom bolesti

Autor: F.F

Osim što je važno paziti na vrstu ulja zbog očuvanja zdravlja, nedavno istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Agricultural and Food Chemistry naglašava izvanredne osobine maslinovog ulja u kontekstu pripreme hrane. U okviru istraživanja, testirane su četiri različite vrste ulja – maslinovo, suncokretovo, sojino i kukuruzno. Sva su ta ulja podvrgnuta zagrijavanju na temperaturama između 160 i 180 Celzijevih stupnjeva, i to čak deset puta zaredom.

Rezultati su bili iznenađujući jer se jedino maslinovo ulje istaknulo svojom sposobnošću da zadrži visoku kvalitetu čak i pod ekstremnim uvjetima toplinske obrade. Osim izdržljivosti na visoke temperature, maslinovo ulje nudi i niz zdravstvenih prednosti. Bogato je omega-6 i omega-3 masnim kiselinama, ključnim za ravnotežu u prehrani, te oleinskom kiselinom koja je povezana s smanjenjem rizika od određenih oblika raka.

Treba biti umjeren

Važno je napomenuti da se najveće dobrobiti postižu upotrebom ekstra djevičanskog maslinovog ulja, koje se dobiva hladnim prešanjem i zadržava veći dio nutritivnih svojstava. Također, kao i kod bilo kojeg ulja, treba ga konzumirati umjereno kao dio uravnotežene prehrane.

Osim toga, prethodna istraživanja ukazuju na to da osobe koje redovito konzumiraju maslinovo ulje pokazuju povećane razine osteokalcina, proteina koji igra ključnu ulogu u očuvanju čvrstoće kostiju. Sve ove činjenice čine maslinovo ulje ne samo izvrsnim izborom za kuhanje, već i snažnim saveznikom za ukupno zdravlje organizma.