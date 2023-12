Stručnjaci otkrili koja hrana pomaže da se ostavite slatkog: Jedite zdravo, ali se zasladite

Autor: F.F

Jeste li odlučili reći zbogom šećeru nakon blagdana i obilja kolačića? Ako jeste, niste sami. Brojni ljudi postavljaju si tu novogodišnju odluku. Ipak, zadržati se na toj odluci nije tako jednostavno, budući da smo kao ljudska bića često skloni čežnji za slatkim, tvrdi Julie Upton, dijetetičarka i suosnivačica tvrtke Appetite for Health, specijalizirane za prehrambenu komunikaciju.

U članku za Eat This, Not That!, Upton objašnjava kako funkcionira naša sklonost prema slatkim stvarima – jednostavni ugljikohidrati ili šećeri potiču mozak na lučenje endorfina, hormona sreće koji se može potaknuti smijanjem, slušanjem glazbe, doživljavanjem orgazma ili čak mirnom meditacijom.

Zdravija verzija

Iako bismo mogli sjediti u položaju lotosa i čekati da nas preplave pozitivne vibracije, većina nas će radije posegnuti za hranom koja pruža osjećaj zadovoljstva. No, postoji kvaka, upozoravaju stručnjaci, jer Amerikanci već konzumiraju previše fruktoze u svojoj dnevnoj prehrani – otprilike 17 žličica (270 kalorija ili 68 grama) dodanog šećera svaki dan. To je daleko iznad smjernica Američkog udruženja za srce od 6 žličica za žene i 9 žličica za muškarce.

S obzirom na potencijalne zdravstvene probleme povezane s pretjeranom konzumacijom šećera, koji su znanstveno povezani s dijabetesom tipa 2, bolestima srca, pretilosti i drugim problemima, pametnije jesti u 2024. zvuči kao dobra ideja.

Nitko ne govori da se treba potpuno odreći slatkog užitka, ali možete odabrati pametnije alternative umjesto da posegnete za nezdravim grickalicama. Evo 10 namirnica koje Upton preporučuje kako biste zadovoljili želju za slatkim, a pritom izbjegli neželjene nuspojave.









Voće preliveno tamnom čokoladom

Suho voće

Tamna čokolada









Svježi sir s voćem

Aromatizirani jogurt bez dodanog šećera