Stručnjaci napokon otkrili koliki je idealan razmak između dviju trudnoća

Autor: Hina

Manje od godine dana razmaka između dviju trudnoća značajno povećava rizik za njezin ishod neovisno o dobi majke, objavili su znanstvenici.

Ali nakon što prođe godina dana, razlike u riziku gotovo da nema, zaključili su kanadski znanstvenici.

Rezultati analize o 150.000 trudnoća u Kanadi od 2004. do 2014. godine objavljeni su u časopisu Journal of the American Medical Association (JAMA).

“Iz ove studije je nedvojbeno da su sve trudnoće u bliskom vremenskom razmaku rizične”, kazala je autorica Laura Schummers sa Sveučilišta Britanske Kolumbije.

Razmak između trudnoća računa se kao vrijeme od porođaja jednog do začeća drugog djeteta.

U slučaju da se trudnoća dogodi u manje od godine dana, rizika nema za majke mlađe od 35 godina, ali ima za njihov plod. U to su uključeni povećani rizici od fatalnih ishoda – smrti ploda i smrti djeteta u prvoj godini života, do niske porođajne težine i preranog rođenja.

No kod žena starijih od 35 godina, rizik raste i za majku i za dijete. Najveći je ako između dviju trudnoća prođe manje od devet mjeseci.

Ali je dobra vijest da nema značajnije razlike u riziku ako razmak između trudnoća bude od 12 do 24 mjeseca.

Po postojećim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) idealno bi bilo da između dviju trudnoća prođu dvije godine, ali najmanje 18 mjeseci.

Ova studija pokazuje da žene ne moraju čekati toliko dugo, neovisno o tome koliko imaju godina.

“To je važno za starije žene koje moraju odvagnuti rizike kraćeg intervala između trudnoća s rizicima koji rastu s povećanjem dobi majke”, kaže se u studiji.

Naša studija pokazuje da je idealan razmak između dviju trudnoća od 12 do 18 mjeseci, zaključuje se.