STRES VAS MOŽE POTPUNO UNIŠTITI: Primijenite ovih nekoliko jednostavnih savjeta i preporodite se

Autor: Antonia Kulić / 7dnevno

Svatko tko voli svoj posao želi biti uspješan u njemu. No upravo nam taj posao koji silno volimo donosi i niz potencijalnih izazova. Zbog osjećaja da nećemo stići sve ili da se od nas očekuju rezultati koje je nemoguće postići može se javiti osjećaj zabrinutosti, anksioznosti te stres. Dugotrajna izloženost stresu smanjuje radnu produktivnost, može uzrokovati zdravstvene probleme, ali i poprilično narušiti kvalitetu života.

Upravo je stres drugi najčešće prijavljeni zdravstveni problem povezan s poslom te prema istraživanjima uzrok 50 do 60 posto izgubljenih radnih dana. Može se definirati kao osobna procjena o nemogućnostima nošenja sa zahtjevima na poslu, što dovodi do određene tjelesne reakcije. Tjelesni simptomi stresa su pretjerano znojenje, nagle promjene krvnog tlaka, ubrzano disanje, glavobolja i ubrzan puls.

Promjena posla

Emocionalni simptomi su osjećaj straha, zabrinutost, potištenost i sl. Neki od uzroka stresa na radnome mjestu su niski prihodi, uznemiravanje, nesigurnost posla, mala podrška nadređenih i kolega, intenzivan tempo i pritisak.





U takvim slučajevima, od velike su pomoći programi prevencije stresa na radnome mjestu.

Takve vrste programa povećavaju zadovoljstvo, osjećaj dobrobiti i produktivnost radnika, što je važno i za tvrtke jer uspješno zadržavaju sposobne djelatnike i stvaraju reputaciju ugodnog mjesta za rad.

Valja naglasiti i da nije svaki stres nužno loš kada je riječ o poslu. Kada radite na velikom projektu, predstavljate se na kongresima, panelima ili pak dobijete unapređenje na poslu, javlja se osjećaj pozitivnog stresa koji omogućuje da se zadaci uspješno obave uz maksimalnu produktivnost. Negativni stres je suprotan od toga i osoba osjeća da nema vremena ni kapaciteta za uspješno izvođenje zadatka.

Kao što smo već spomenuli, u nekim slučajevima stres uzrokuju manji prihodi i nesigurnost na poslu. U tom slučaju, najbolji način za rješavanje toga je promjena posla. Ako pak volite posao koji radite i zadovoljni ste kompanijom, no ipak ste izloženi povremenom stresu, pokušajte s vježbama disanja, provodite više vremena na zraku, družite se i, naravno, naspavajte se. Kako biste na poslu bili produktivniji, kako biste ostvarivali zadatke na vrijeme i bez stresa, morate imati dobru rutinu i planirati.

Provesti dobar produktivan dan na poslu izaziva pozitivan osjećaj i samopouzdanje kod svakog čovjeka. No da bi dan zaista bio produktivan, potrebno je jasno shvaćanje što produktivnost zaista jest. Poanta produktivnosti nije završiti posao što brže, nego obaviti posao pametnije. Biti produktivan ne znači samo sjediti za stolom i raditi.

Optimizam je ključ

Kako biste povećali produktivnost, morate željeti biti bolji i uspješniji.









Zahvaljujući modernoj tehnologiji, živimo u dobu u kojem je svatko pristupačniji nego ikad, što ipak dolazi s rizikom da izgubimo fokus i usredotočimo se na pogrešne stvari.

Uz to, ponekad, bez obzira na to koliko vam se sviđa vaš posao, postoje određeni čimbenici koji vas mogu sprječiti da ostanete na maksimalnoj učinkovitosti tijekom cijelog dana. Upravo nedostatak produktivnog fokusa može dovesti do dodatnog stresa, propuštenih rokova, nedostatka samopouzdanja, pa čak i otkaza na poslu. Kako bi produktivnost uvijek bila na zadovoljavajućoj razini, postoje brojni učinkoviti načini. U nastavku ćemo navesti neke koji bi vam radni dan mogli učiniti puno uspješnijim.

Koliko god jednostavno zvuči, veliki dio produktivnosti svodi se upravo na organiziranje. Kako bi vam dan bio što uspješniji, rasporedite zadatke za određeno doba dana na temelju njihovih poteškoća. Započnite dan s najtežim zadatkom jer će vam upravo osjećaj nakon izvršavanja teškog zadatka održati energiju i produktivnost do kraja dana. U skladu s tim, rutinske zadatke ostavite za kraj radnog dana.









Ako doživite pad uobičajene produktivnosti, krivac može biti nedostatak motivacije. Kako biste povećali svoju motivaciju, razmislite zašto doista radite svoj posao.

No kako biste pronašli istinsku motivaciju, potrebno je pronaći dubok i smislen odgovor na pitanje “zašto volim svoj posao”, jer se mnogi ljudi fokusiraju na motivaciju na površinskoj razini, kao što su zadržavanje posla i prihod. Svaki posao imao svoju svrhu i utjecaj na društvo, te trebate otkriti na koji način svojim radom utječete na društvo, kako bi se pronašla potrebna motivacija. Uz to, velik utjecaj na uspješnost obavljanja posla ima optimizam. Ono što zastrašuje većinu ljudi na poslu jest gomila zadataka.

Budite se ranije

Upravo zato vježbajte svoj mozak da bude optimističniji u pogledu velikih zadataka, tako što ćete ih rješiti i povećati povjerenje u svoju sposobnost da ih dovršite. Da biste u tome uspjeli, slavite svoj napredak kada riješite bilo koji zadatak. Upravo je priznavanje napretka jedan od najmoćnijih načina za poticanje motivacije, a fokusiranje na napredak umjesto zadržavanja na zastoju savršen je način da optimizam ostane prisutan tijekom radnog dana.

Kako bi se stvorila pozitivna navika dolaska i odlaska s posla na vrijeme, važno je da budete svjesni kako trebate maksimalno iskoristiti vrijeme koje vam je dostupno jer ćete se upravo tada osjećati zadovoljnijima i sposobnijima i dolazit ćete na posao s osmijehom znajući da to što radite ima svrhu i vodi vas do uspjeha.

Također, smisao produktivnijeg rada ne zahtijeva prekomjerni rad, cilj je raditi u okviru zadanog vremena i postići maksimalan učinak. Naime, i znanstveno je dokazano da je nemoguće biti usredotočen punih osam sati dnevno. Stoga je iznimno važno da u određenom trenutku napravite stanku, a kako biste uštedjeli vrijeme i zadržali koncentraciju, postoje određeni načini pauziranja.

Ako ručate u svome radnom području, uvelike ćete povećati svoju produktivnost. Naime, upravo će vam to stvoriti iluziju da radite i zadržati koncentraciju na posao. Ako dođete na posao u žurbi jer ste se probudili kasno, vaš um neće biti psihički spreman za rad te ćete prvih 10 do 15 minuta na poslu provesti pokušavajući se organizirati i pripremiti za nadolazeće zadatke. Da biste to izbjegli, probudite se barem 20 minuta ranije i uzmite si to vrijeme za odmor. Time ćete se riješiti neželjenog stresa i biti spremni za nadolazeće izazove.

Iznimno je važno i kako vaš ured izgleda, s obzirom na to da je to prostor u kojem provodite barem osam sati dnevno. Ako je prostor u kojem radite natrpan ili neuredan, sigurno ćete provesti određeno vrijeme tražeći stvar koja vam je potrebna te se naživcirati i ujedno potrošiti vrijedne minute.

Budite predani

Pobrinite se da je vaš radni prostor uredan i uštedjet ćete si vrijeme i živce. Zelena biljka pored stola idealna je zbog terapeutskog učinka i činjenice da se brinete za nju zalijevajući je. Vrlo je važno da uredski prostor koristite isključivo za rad te nikako ne provodite stanku za ručak u njemu. Kako biste se opustili od silnih zadataka, ručajte u kuhinji tvrtke ili u obližnjem restoranu. Nakon toga u ured ćete doći opušteni i spremni za nove zadatke.

Bez istinske predanosti i ljubavi prema onome što radite gotovo je nemoguće povećati produktivnost i izbjeći stres. Naime, da biste bili uspješni, morate biti zaista predani svom poslu.

Iako ponekad nije lako napraviti promjenu, imajte na umu da nakon 21 dan stalne prakse nastaju pozitivne navike. Stoga dolazite na vrijeme na posao, pauzirajte kada vam je to potrebno, krenite s težim zadacima i budite sigurni da će vaša produktivnost biti velika, a stres minimalan.