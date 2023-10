Strašna situacija u Srbiji: Liječnik tvrdi da je ljude napala podmukla bolest i tjera ih da žive u laži

Autor: H.B.

Dijabetes tipa 2, označen kao jedna od najpodmuklijih bolesti suvremenog društva, pogađa više od 400 milijuna ljudi diljem svijeta. Doktor Srđan Popović, stručnjak za dijabetes iz Srbije, detaljno je objasnio kako izgledaju simptomi ove bolesti, zašto ih je lako zanemariti te kako se postavlja dijagnoza. Prema njegovim riječima, dijabetes je u današnjem svijetu poprimio karakteristike prave epidemije, a jako ga puno ima baš u Srbiji.

Prema službenim statistikama, u Hrvatskoj je registrirano oko 500.000 osoba oboljelih od dijabetesa, prema HZJZ-u.. No, doktor Popović otkriva da ih u Srbiji ima 700.000 i naglašava da bi taj broj bi mogao biti znatno veći, s obzirom na to da se dijabetes često razvija neprimjetno i manifestira tek kad dođe do kroničnih ili akutnih komplikacija.





“Kod nas je registrirano 700.000 dijabetičara. Ako mislimo da na svakog registriranog postoji još tri potencijalna, riječ je o milijunskoj svoti. Riječ je o podmukloj bolesti koja svoje manifestacije ispoljava tek kada se jave kronične ili akutne komplikacije. Mi čim osjetimo sladak okus u ustima ili primetimo da mokrimo češće, pomislimo na infekciju. Ipak, ispostavi se da je dijabetes. Živimo u jako stresnom vremenu, a svi ti hormoni koji se tada javljaju dižu šećer”, rekao je doktor u emisiji “150 minuta” na srpskoj televiziji Prvoj.

Ljudi ignoriraju simptome

Simptomi dijabetesa mogu se lako zamijeniti s drugim stanjima, čime se bolest često ignorira. Dr. Popović ističe kako su suhoća usta, zamagljen vid, pojačano mokrenje, žeđ i potreba za unosom velike količine tekućine rani znakovi dijabetesa. Ljudi obično tumače česte posjete WC-u povećanim unosom tekućine, no to često ukazuje na dijabetes.

Dijagnoza dijabetesa postavlja se na temelju različitih kriterija, pri čemu je jedan od njih glikemija. Dovoljno je da dvije jutarnje glikemije iznose 7 mmol/L da bi se postavila dijagnoza dijabetesa.

Jedna od gošći emisije, Slavica Veljković, dijagnosticirana je s dijabetesom tipa 2. Ona je podijelila svoje iskustvo i istaknula kako je ignorirala prve znakove bolesti.

“Ja sam iz Peći i bila sam vojni službenik. Bilo je puno stresa. Kada sam 1998. prešla u Beograd, bio mi je pritisak ogroman. Išla sam na Vojno-medicinsku akademiju, a doktor je vidio da mi je šećer nešto više od 6 mmol/L. Već me je upozorio da vodim računa. Nisam obraćala pažnju, a on je kroz dvije do tri godine počeo rasti. Nakon tri godine saznala sam da imam dijabetes. Ja sam se promijenila. Naduvena sam bila, u licu konstantno crvena. Promijenila sam način ishrane”, ispričala je Slavica Veljković.









Dijabetes tipa 2, koji se često povezuje s lošim načinom života i prehranom, ozbiljna je bolest koja zahtijeva pravodobnu dijagnozu i kontrolu kako bi se izbjegle ozbiljne komplikacije. Edukacija i svijest o simptomima igraju ključnu ulogu u prevenciji i upravljanju ovom sveprisutnom bolešću.