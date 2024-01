Strah i tuga zbog fizičkih promjena: Žene ustrajne u namjeri da pobijede zloćudnu bolest

Autor: Sanja Plješa / 7dnevno

Zloćudna bolest koja nastaje kada normalne žljezdane stanice dojke promijene svoja svojstva i počnu nekontrolirano rasti i uništavati okolno zdravo tkivo rak je dojke. Problem je u tome što takve promijenjene stanice mogu nakon toga otići u limfne ili krvne žile i na taj način proširiti bolest.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), u Hrvatskoj je u 2020. godini zabilježeno 2869 slučajeva raka dojke. Godinu poslije, od te je bolesti preminulo 711 žena.

Iako od te vrste raka najčešće obolijevaju žene nakon 50. godine života, u novije vrijeme sve češće obolijevaju i mlađe žene, u 40-im, 30-im i 20-im godinama. Zanimljivo je kako od raka dojke mogu oboljeti i muškarci, ali ne tako često kao žene. Jedan posto svih slučajeva raka dojke zabilježeno je kod muškaraca.

Koji su uzroci?

Mnogi se pitaju koji su uzroci raka dojke, no, nažalost, oni su i dalje nepoznati. Ipak, postoji nekoliko rizičnih faktora koji povećavaju rizik od nastanka raka dojke. To su primjerice prva menstruacija prije 12. godine života, menopauza nakon 50. godine, nerađanje ili rađanje nakon 30. godine ili pojava raka dojke kod bližih srodnika, npr. kći kojoj je majka oboljela od raka dojke ima mnogo više šanse za obolijevanje od iste bolesti.

Kako bi se pravovremeno otkrila bolest, važan je samopregled. Ako se otkrije bilo kakva promjena na dojci, potrebno je hitno otići u bolnicu na detaljan pregled. Neki tumori dojke, njih od pet do 10 posto, nastaju zbog oštećenja gena, a neki zbog vanjskih faktora. Cilj je otkriti bolest u početnoj fazi.

Povratak minimalizmu

Kako ističu u Hrvatskoj ligi protiv raka, kada se tumor otkrije na vrijeme, a to je do jedan centimetar veličine, izlječiv je u 98 posto slučajeva. No za prognozu bolesti, osim veličine, bitna je i vrsta karcinoma, zatim stupanj njegove zloćudnosti (gradus), proširenost u pazušne limfne čvorove, hormonski status i HER-2 status. Svi ti parametri važni su i za vrstu liječenja nakon kirurškog zahvata.

Nakon zahvata i odrađenih terapija – zračenja ili kemoterapija – sve žene koje žele mogu pristupiti rekonstrukcijskim zahvatima.









Kako bi se pomoglo ženama oboljelima od raka dojke, u Hrvatskoj se provodi kampanja pod nazivom “Start where your heart is”. Ona je počela 18. prosinca i nastavlja se i u 2024. godini. Kampanju je pokrenula udruga Marra Altrui s osnivačicom Marijom Butković, profesionalnom vizažisticom iz Zagreba. Naziv kampanje ujedno označava i temeljnu ideju ovog vrijednog projekta, upućuje žene na samopregled dojke, odnosno ističe da treba “početi tamo gdje je srce”.

Kampanja je započela radionicom ljepote za žene oboljele od raka, educirajući ih o njezi i šminkanju kako bi im se pomoglo da se suočavaju s nuspojavama raka koje su povezane s izgledom te da se osjećaju bolje u tom izazovnom procesu.

Radionica je održana pod vodstvom Marije Butković, a priključila joj se i Ivanka Ćosić Prižmić, osnivačica brenda Matinata, prirodne kozmetike za njegu tijela, koja je svoju priču započela nakon što se i sama suočila sa zloćudnom dijagnozom, te Katica Topčić, koja je prenijela svoje znanje o kvalitetnoj i nježnoj njezi kose u procesu oporavka.









Koncept radionice zamišljen je tako da svaka korisnica našminka samu sebe pod Marijinim vodstvom proizvodima koje je omogućio Orbico Beauty.

Svoje iskustvo s opakom bolešću ispričala je Ivanka Ćosić Prižmić. “Ono što sam ja iskusila jest da je u tim trenucima, ali i poslije, bitan povratak minimalizmu i maksimalnoj prirodnosti kozmetike kojom njegujemo svoje tijelo. Žensko tijelo za vrijeme oporavka izloženo je vrlo agresivnim medicinskim postupcima i kožu treba njegovati na što nježniji, prirodniji i jednostavniji način kako bi mogla pratiti taj put ozdravljenja. Važno je sebi u takvim trenucima pružiti njegu kojom ostajemo svoje i ženstvene”, rekla je.

Psihološke posljedice

Različite studije pokazuju da je prvi i najveći šok suočavanje s dijagnozom, a nakon toga gotovo je jednak strah i tuga koje žene osjećaju zbog fizičkih promjena uslijed liječenja. Dotaknuta priroda žene, suočena sa svim novim izazovima, poziva sve nas da vidimo i suosjećamo, da im olakšamo, da ih ohrabrimo i da im pomognemo u pogledu na sebe. U udruzi ističu kako zadovoljstvo iscrtanim obrvama i rekonstruiranom dojkom uz prisutnost 3D areole i bradavice pomaže osjećaju cjelovitosti te umanjuje psihološke posljedice dijagnoze raka dojke. Osim toga, Marra Altrui jedina je udruga u Hrvatskoj koja se aktivno bavi repigmentacijom areola i bradavica nakon rekonstrukcije dojke.

“Iako su rekonstrukcije dojki u Hrvatskoj sve češće, novooboljele žene su sve mlađe, a mi im, osim edukacije o važnosti samopregleda, želimo vratiti osjećaj ženstvenosti koji često izgube. Moj je fokus na estetici. Želimo žene educirati o svim mogućnostima koje im se danas pružaju jer mnoge još ne znaju za postojanje rekonstrukcije areola te medicinske pigmentacije areola i bradavica nakon radikalne mastektomije. Želimo im biti i emotivna podrška u svim fazama oporavka, mjesto gdje mogu biti iskreno svoje”, kaže Marija Butković.

Osim radionice, kampanja je započela i donatorskim mjestom u Zračnoj luci “Franjo Tuđman” u Zagrebu. Na toj su lokaciji do 22. prosinca bile izložene hudice i majice kratkih rukava s logotipom kampanje, malim srcem. Lajtmotiv srca provlači se i kroz sliku koju je darovala mlada umjetnica Alba Miočev, a umjetnina je izložena na donatorskom mjestu. Prihod od prodaje majica namijenjen je pomoći ženama oboljelima od raka dojke. Nakon Zračne luke, donatorski se prostor preselio u Caffe bar Cvjetni na zagrebačkom Cvjetnom trgu.

Postupak repigmentacije

Inače, Marra Altrui pod ovim nazivom djeluje od 2021. godine, a od 2014. do tada naziv joj je bio Ružičasta nit. Jedan od ciljeva udruge jest podignuti svijest javnosti o važnosti emocionalnog zdravlja žena koje se bore s rakom dojke, kao i skrenuti pozornost na napredak i postignuća u rekonstruiranju dojki nakon operativnih zahvata. Velika je želja aktivista udruge da svaka žena oboljela od raka dojke ima pravo na repigmentaciju areola putem redovne uputnice HZZO-a, kao i organiziranje sve više edukacija kako samih oboljelih tako i zajednice tattoo umjetnika koji bi se aktivno uključili u postupak repigmentacije.

Marija Butković kaže kako je cilj udruge pružiti podršku ženama u procesima liječenja, gdje se suočavaju s fizičkim promjenama koje donose emocionalnu patnju.

Ideja se rodila nakon što su zaključili da je dobna skupina korisnica sve niža.

Članice udruge slažu se da je ljepota neodvojiva od žene, bez obzira na dob i životni izazov u kojem se nalazi. Radionice šminkanja i druženja sa ženama koje su prošle isti put predstavljaju nevjerojatnu motivaciju i podršku.

“Vjerujem da ni jedna priča o raku nije ista, kao ni reakcija na samu dijagnozu. Uvjerena sam da je to istodobno velik šok i velik izazov za svaku ženu. Upravo zbog toga stvaramo kampanje, kako bismo uputili djevojke i žene na samopregled i pregled kod liječnika, jer rana je dijagnostika veoma važna za uspješnost liječenja. No liječnici su apsolutno najveća karika u cijelom tom procesu”, istaknula je osnivačica udruge.

Je li se u Hrvatskoj unaprijedila svijest ljudi u vezi s tom bolešću?

Velik učinak

“Sudeći po onome što mi radimo, a i druge udruge koje djeluju u Hrvatskoj, svijest o karcinomu nakon svake je kampanje sve bolja. Činjenica je da oboli jedna od 10 žena i da svi mi u svojem okruženju poznajemo barem jednu osobu koja se suočila s takvom dijagnozom. Naša najmlađa korisnica ima 28 godina, karcinom joj je dijagnosticiran kada je imala 25 i otišla je na pregled. Upravo nam takve situacije daju za pravo misliti da je svijest unaprijeđena čim se netko s tako malo godina ode pregledati”, istaknula je Butković.

Dodala je da radionice šminkanja uz stručne savjete o njezi kože i kose, u tijeku i nakon liječenja, imaju velik učinak na psihološko zdravlje žene.

“Koliko god bolest izolira žene oboljele od raka, one apsolutno žele podršku putem radionica i druženja. Velika mi je želja omogućiti im da se osjećaju lijepo, da se urede i izađu na neki događaj. Naš plan za sljedeću godinu upravo je to, osnaživanje žena oboljelih od raka, da im budemo podrška u izazovima s kojima se susreću tijekom liječenja. Medicinska mikropigmentacija areola i bradavica nakon kompletne mastektomije ključna je za cjelovitost žene. Još ću jednom ponoviti da nam je cilj da svaka žena suočena sa zahvatom ima pravo odabrati mikropigmentaciju uz subvenciju HZZO-a, kao što je slučaj s implantatima dojki”, zaključila je Marija Butković.

‘Ne može uništiti ženstvenost’

Jednu zaista intimnu ispovijest o svojoj borbi protiv bolesti ispričala nam je Ivana.

“Moj prvi odlazak na UZV dojke ujedno je bio i otkrivanje moje dijagnoze. Sa samo 35 godina oboljela sam od karcinoma dojke, nespremna, tužna, očajna. Krenula sam u najveću borbu u svom životu, a to je pobijediti tu bolest”, kaže Ivana.

“Ostala sam bez kose, obrva, trepavica te na kraju bez areole i bradavice. Taj zadnji gubitak bio mi je najteži, kao da sam izgubila jedan mali dio sebe, svog samopouzdanja. Nakon oporavka, doznala sam za udrugu Marra te se odmah javila za tretman mikropigmentacija grudi. Taj susret s Marijom oduševio me! Razgovor, lijepa riječ te konačan pogled u ogledalo i osjećaj sreće i zadovoljstva nakon tretmana ne mogu opisati. Mnogi misle da je ovaj tretman nama ‘samo’ estetski, ali ja bih rekla da je meni najviše bio psihološki. Također, spomenula bih i prvu radionicu na kojoj sam sudjelovala, divne žene koje su prošle ili prolaze istu borbu. Naučile smo toliko toga o prirodnoj kozmetici, njezi tijela i kože i kose, kako se našminkati same, to su sve sitnice koje nam puno znače da nas se makne iz stalnog fokusa bolesti.”