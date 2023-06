Što uopće znači ‘detoksikacija tijela’? U znanosti nema jasne definicije ‘toksina’, a i brojni drugi savjeti često nemaju utemeljenja

Autor: Zlatko Govedić

U posljednje vrijeme, termin “toksini u tijelu” postao je sveprisutan u popularnoj kulturi, no što to točno znači i kako nastaju? Taj se izraz često koristi za opisivanje štetnih tvari koje se navodno nakupljaju u našem tijelu i mogu utjecati na zdravlje. No, treba naglasiti da znanstvena zajednica nema jasnu definiciju “toksina” u tom kontekstu. Umjesto toga, važno je razumjeti kako se naše tijelo prirodno detoksificira i eliminira potencijalno štetne tvari.

Postoje razni načini na koje tijelo može biti izloženo tvarima koje se smatraju potencijalno toksičnima. Unutarnji metabolizam predstavlja jedan od tih načina, budući da tijelo metabolizira hranu, lijekove i druge tvari kako bi proizvelo energiju i obavljalo svoje funkcije. U tom procesu mogu nastati nusproizvodi metabolizma poput slobodnih radikala koji proizlaze iz oksidacije.

Osim toga, okolišni faktori mogu imati značajan utjecaj na izloženost štetnim tvarima. Kemikalije i otrovi iz hrane, vode, zraka ili kontakta s kemikalijama u radnom ili kućnom okruženju mogu se akumulirati u tijelu. Primjeri takvih tvari uključuju teške metale, pesticide, onečišćivače zraka te kemikalije prisutne u proizvodima za osobnu njegu.





Važno je znati da naše tijelo ima vlastite organske sustave za detoksikaciju i uklanjanje štetnih tvari. Jetra, bubrezi, pluća, crijeva i koža igraju ključnu ulogu u procesu detoksikacije, neutralizaciji i izlučivanju tvari koje se smatraju potencijalno štetnima.

Unatoč popularnim marketinškim proizvodima i metodama koje promoviraju ideju “čišćenja” ili “detoksikacije” tijela, većina tih tvrdnji nema znanstvenu osnovu. Naše tijelo prirodno obavlja svoje funkcije detoksikacije, a najbolji način da se održi zdravlje je usvajanje uravnotežene prehrane, redovita tjelesna aktivnost, dovoljno sna i izbjegavanje izlaganja štetnim tvarima koliko je to moguće.

Stručnjaci preporučuju da se pri zabrinutostima o toksinima ili želji za promjenom životnog stila posavjetujete sa stručnjakom za prehranu ili zdravstvenim stručnjakom. Oni će vam pružiti prilagođene i temeljene informacije, uzimajući u obzir vaše individualne potrebe i ciljeve.

U konačnici, razumijevanje procesa detoksikacije u tijelu ključno je za promicanje zdravlja i dobrobiti. Umjesto da se fokusiramo na nejasne koncepte “toksina”, trebamo se usredotočiti na opću dobru prehranu, zdrave navike i odgovorno upravljanje okolišnim čimbenicima kako bismo održali tijelo zdravim i snažnim.