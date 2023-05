ŠTO TROŠI VIŠE KALORIJA: PENJANJE ILI SPUŠTANJE NIZA STUBE? Odgovor bi vas mogao iznenaditi, a stručnjaci imaju objašnjenje

Autor: Zlatko Govedić

Krajnje je vrijeme da počnete dovoditi svoje tijelo u formu za ljeto. Naravno, ako nemate naviku tjelovježbe, nje lako natjerati se. Ako volite provoditi vrijeme na otvorenom i u prirodi, ali ne volite bilo kakav oblik tjelovježbe, trebaju vam metode da “prevarite” tijelo kako bi ono sagorjelo što više kalorija, a da nemate osjećaj da trenirate.

Stručnjaci savjetuju jednu takvu metodu koja pomaže u skidanju suvišnih kilograma. Zove se ekscentrična vježba, a unatoč nazivu ne podrazumijeva ništa komplicirano ili neobično. “Eccentric” dolazi iz latinskog, što se može prevesti kao “iz središta”, a odnosi se na pokrete u kojima rastežete mišić, a ne skupljate ga, što je slučaj “koncentričnog” pokreta.

Primjerice, ako podignete teški kovčeg, stežete mišiće na ruci, ali dok ju polako spuštate natrag na pod, istežete je, što je ekscentričan pokret. Takvi pokreti također pomažu u izgradnji mišića.





Volonteri koji su sudjelovali u studiji izvodili su serije penjanja i spuštanja stepenicama. Otkrili su da je hodanje uz stepenice bilo znatno zahtjevnije, ali veliko iznenađenje bilo je to što su, gotovo u svim slučajevima, volonteri koji su hodali niz stepenice iskusili najveću korist. Izgubili su najviše mase, imali su najveći napredak kod krvnog tlaka, te razine šećera i masnoća u krvi, a također su doživjeli najveće poboljšanje u ravnoteži i snazi ​​kostiju. Slabije kosti znače da je veća vjerojatnost da ćete slomiti tu kost ako padnete.

Stručnjaci stoga tvrde da kada radimo nešto poput hodanja niz stepenice, koristimo veća i jača mišićna vlakna od onih koja koristimo za penjanje. Također, više oštećujemo ta mišićna vlakna, što ih onda čini jačima.

Mikroskopska šteta

“Ekscentrična vježba čini više mikroskopske štete, ali to se ne odnosi na oštećenje kao kod ozljede mišića. Govorimo o mikroskopskim učincima. Dakle, stimulira se hormonski odgovor tijela, a to, u kombinaciji s dijetom, odmorom i snom tijekom sljedećih nekoliko dana, znači da tada obnovite taj mišić i dovedite ga na novu, višu, jaču razinu”, objašnjavaju znanstvenici.

To povećano oštećenje mišića također može objasniti zašto su dobrovoljci koji su hodali niza stube izgubili više mase. Iako sagorijevate više kalorija penjući se stubama, silazak uzrokuje više mikrooštećenja mišićnih vlakana, što tjera tijelo da troši više na oporavak, pa cijeli proces završava sagorijevanjem više kalorija.

Za jednostavnu ekscentričnu vježbu stručnjaci predlažu izvođenje jednostavnog izazova “sjedni i ustani” u kojoj se polako spuštate na stolac, a zatim brzo ponovno ustanete.

Učinite to najmanje deset puta, no idealno je da to činite dok se ne osjetite prilično iscrpljeni. Ako ste već u dovoljnoj formi, možete pokušati to raditi na jednoj nozi, što će vam dodatno poboljšati ravnotežu.