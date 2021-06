ŠTO SE U TIJELU DOGAĐA KAD NE PIJEMO DOVOLJNO VODE? Posljedice mogu biti zaista ozbiljne

Autor: Dnevno.hr

Često smo toliko zauzeti da zaboravimo popiti dovoljno vode, što može imati ozbiljne posljedice na naš ogranizam.

Čak je 80 posto onih koji ne piju dovoljno vode koja je važna za zdravlje čitavog organizma.

Kakvu nam štetu točno čini kada ne pijemo dovoljno vode?

Hipertenzija

Kada je tijelo dehidrirano, krv se zgušnjava. Presjek krvnih žila se sužava i krvni tlak raste.

Formiranje bora

Kada ne pijemo pravu količinu vode, izloženi smo ubrzavanju procesa starenja, a to dovodi do stvaranja bora.

Umor i pospanost









Prema istraživanju, čak i blaga dehidracija može dovesti do umora i pospanosti. Kada podignemo razinu vode u tijelu, osjećaj nestaje.

Reumatski bolovi

Može se reći da voda podmazuje zglobove i smanjuje trenje. Kronična dehidracija uzrokuje trljanje zglobova, što dovodi do upale.

Problemi s bubrezima









U tijelu imamo mnogo otrovnih tvari koje stvaraju idealno okruženje za mikroorganizme. Kada je naše tijelo dehidrirano i voda ne teče kroz njega u pravoj količini, naši bubrezi i postaju podložniji infekcijama i upalama.

Migrene i alergije

Slabo hidrirano tijelo povećava izlučivanje histamina. To je hormon koji koordinira apsorpciju vode u našem tijelu. Što manje pijete vodu veća je vjerojatnost da imate alergije i migrene.

Problemi s kožom

Dehidrirani organizam dovodi do dehidracije kože. To dovodi do napuklih usana, akni, psorijaze, pa čak i do ekcema.

Bol u želucu i zatvor

Voda vlaži probavni trakt. Kada to nije dovoljno, ostaci hrane ostaju u crijevima, što dovodi do zatvora.

Loš zadah

Da bi proizvelo slinu, tijelu je potreban adekvatan nivo vode u tijelu. Zahvaljujući vodi, bakterije se ispiru iz usta. Višak ovih bakterija izaziva neugodan zadah.