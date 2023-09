Što se događa s tijelom ako jedete jaja svaki dan? Odgovor na ovo pitanje mnoge će oduševiti

Iako su jaja u Hrvatskoj itekako poskupila od uvođenja eura, nikako ih ne bi trebali prestati konzumirati jer je njihove nutritivne vrijednosti teško nadmašiti.

“Zajedno s mlijekom, jaja imaju najvišu biološku vrijednost ili zlatni standard za protein”, smatra Kathleen M. Zelman, registrirana dijetetičarka i direktorica prehrane za WebMD.

“Jedno jaje ima samo 75 kalorija, ali 7 grama visokokvalitetnog proteina, 5 grama masti i 1,6 grama zasićenih masti, zajedno sa željezom, vitaminima, mineralima i karotenoidima”, navela je.

I nije to sve, jaja su ‘lagana za konzumaciju, dobro ih podnose i stari i mladih, prilagodljiva svakom obroku i ekonomska.’

Health Benefits of Eggs, including the Yolk – don't throw it away! https://t.co/BnbdzB9A8x #eggenthusiast

— Kathleen Zelman (@KZelmanRD) February 14, 2019