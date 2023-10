Što nam govore bijele mrlje na noktima: Stručnjak upozorava da mogu ukazivati na ozbiljne tegobe

Autor: Zlatko Govedić

Nokti su često nepravedno zapostavljeni kada je riječ o brizi za zdravlje. Međutim, bijele mrlje na noktima, koje se često smatraju bezopasnima, mogu zapravo pružiti važne informacije o stanju vašeg organizma.

To stanje, koje se stručno naziva leukonihija, često se javlja, a većina ljudi ne obraća pozornost. No, dermatolozi upozoravaju da to stanje može ukazivati na ozbiljne zdravstvene probleme, iako je često povezano s manje ozbiljnim uzrocima.





Uzroci leukonihije

Prva stvar koju treba znati jest da bijele mrlje na noktima nisu uvijek posljedica nedostatka kalcija, kako se često misli.

Umjesto toga, češće su rezultat površinskih oštećenja nokta ili traume. Osobe koje grizu nokte ili redovito primjenjuju “gel” na noktima sklonije su pojavi bijelih mrlja.

Američki dermatolog Paul Jarrod Frank objašnjava da bijele mrlje na noktima obično predstavljaju keratinske naslage na ploči nokta.

To se često događa uslijed ozljede, suhoće noktiju ili potencijalne gljivične infekcije.

Mnogi nisu svjesni da mogu pridonijeti pojavi ovih mrlja vlastitim navikama, kao što je grickanje noktiju.

Moguće su i ozbiljnije komplikacije. U iznimno rijetkim slučajevima, bijele mrlje mogu ukazivati na ozbiljnija zdravstvena stanja, uključujući bolesti srca, zatajenje bubrega i upalu pluća.









To naglašava važnost pažljivog praćenja tih znakova i konzultaciju s liječnikom ako primijetite neobične promjene na svojim noktima.

Kako se brinuti o noktima i zdravlju?

Briga o noktima je važna. Oni se sastoje od proteina alfa-keratina koji igra važnu ulogu u zaštiti kože ispod noktiju. Kako bismo očuvali njihovo zdravlje, važno je redovito ih njegovati, izbjegavati traume i štetne navike poput grickanja noktiju.

Također je ključno pratiti svoje tijelo i reagirati na promjene na noktima, jer oni mogu biti važan pokazatelj vašeg zdravstvenog stanja.









Prema tome, bijele mrlje na noktima nisu uvijek razlog za zabrinutost, ali ih nikada ne treba zanemarivati.

Nokti mogu biti važno ogledalo vašeg zdravlja, pa obratite pažnju na njih i konzultirajte se s liječnikom ako primijetite neobične promjene.

Preventivna briga i svjesnost o mogućim rizicima ključni su za očuvanje zdravlja noktiju i cjelokupnog organizma.