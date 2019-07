Što je to ‘magično mlijeko’? Liječi upale, ubrzava probavu i skida kilograme!

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Kefir je fermentirani mliječni napitak koji ljudskome organizmu donosi brojne blagodati pa ga mnogi nazivaju “magičnim mlijekom”.

Potječe s Kavkaza koji se nalazi na granici Azije i Europe. Sličan je jogurtu, ali je kiseliji, zbog ugljikova dioksida kao krajnjeg procesa fermentacije. Bogat je kalcijem i probiotičkim bakterijama te pozitivno utječe na razne aspekte našeg organizma.

Ublažava nadutost i probavne smetnje

Zahvaljujući probiotskim bakterijama kefir ubrzava probavu te uspostavlja crijevnu ravnotežu. Zato se preporučuje da kefir uvrstite u svoju prehranu za prevenciju te liječenje gastrointestinalnih poremećaja.

Pomaže kod mršavljenja

Postoji povezanost pretilosti s neravnotežom bakterija u crijevima, no nije poznato o kojim je bakterijama riječ. Neki dokazi ukazuju na to da su bakterije Lactobacillus, poput onih koje se nalaze u kefiru, povezane s promjenama u tjelesnoj masi dok drugi dokazi pokazuju suprotno.

Postoje i razne kefir dijete s pomoću kojih se može izgubiti višak kilograma, a svakako je pametnije umjesto nečeg masnog ili slatkog za užinu ili večeru konzumirati kefir.

Čuva zdravlje kostiju

Studija Američkog društva za mlijeko i mliječne proizvode (American Dairy Science Association), potvrđuje da je tradicionalni kefir od kravljeg mlijeka dobar izvor kalcija i vitamina K koji su bitni za zdravlje kostiju.

Kako starimo, naše kosti slabe što povećava rizik od osteoporoze i prijeloma, naročito kod žena u postmenopauzi.

Liječi upale

U upalne procese u tijelu ubrajaju se brojne bolesti kao što su upala crijeva ili reumatoidni artritis. Protuupalni učinci probiotika zabilježeni su u pojedinim istraživanjima, iako je to još u razvoju. Čini se da su bakterije mliječne kiseline protuupalne, no to ne znači da je kefir svemoguć.

Postoje li nuspojave?

Za ljude koji nisu navikli na probiotike ili fermentirane namirnice, najbolje je da počnu s manjom količinom koju će postupno povećavati. Neki ljudi skloniji su probavnim smetnjama kao što su zatvor, nadutost ili proljev prilikom uvođenja probiotika u prehranu. Dakle, osobe koje imaju oslabljen imunitet treba prvo da se posavjetuju sa svojim liječnikom.