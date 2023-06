Što je ‘ozbiljna bakterijska infekcija’ zbog koje je Madonna na intenzivnoj?

Autor: Zlatko Govedić

Kraljica popa Madonna (64) se oporavlja, a zbog bolesti je prekinuta njezina turneja na kojoj je trebalo da proslavi 40 godina karijere.

“U subotu, 24. lipnja, Madonna je dobila ozbiljnu bakterijsku infekciju koja je dovela do nekoliko dana boravka na intenzivnoj njezi‘‘, rekao je njezin menadžer Guy Oseary.

Američki su mediji doznali da je Madonna u subotu hitno prebačena u bolnicu u New Yorku nakon što su je u njenoj kući pronašli posve obamrlu i bez ikakve reakcije. U bolnici je intubirana te će biti zadržana nekoliko dana.





Mediji su počeli nagađati o kakvoj je bolesti zapravo riječ. Što je uopće bakterijska infekcija?

Većinu febrilnih stanja uzrokuju virusne bolesti, premda i bakterijske isto tako mogu biti praćene povišenom temperaturom.

Bakterijske bolesti mogu biti vrlo ozbiljne, ali ih se obično bez problema liječi antibioticima. Stoga je brza dijagnoza bakterijske infekcije važna kako bi se osiguralo pravovremeno liječenje.

Nerijetko je teško razlikovati bakterijsku od virusne infekcije.

Općenito, bakterijske infekcije uzrokuju višu temperaturu ― katkad do 41,1° C ― i dovode do jače leukocitne reakcije.

Osobito su ugrožena bakterijskim infekcijama dojenčad ispod 2 mjeseca, djeca bez slezene ili s drugim nedostacima imunosti i djeca sa srpastom anemijom. U umjerenom podneblju većina se bakterijskih i virusnih infekcija pojavljuje tijekom zimskih mjeseci, moguće zbog uvjeta života u pretežno zatvorenim prostorima, ali neke se javljaju i ljeti.









Bakterijske infekcije mogu zahvatiti različite dijelove tijela, uključujući kožu, dišne ​​puteve, urinarni sustav, gastrointestinalni trakt ili druge organe.

To su ozbiljna stanja jer mogu dovesti do komplikacija koje ugrožavaju život. Primjeri ozbiljnih bakterijskih infekcija uključuju meningitis (upala membrana koje pokrivaju mozak i leđnu moždinu), sepse (ozbiljna infekcija koja se širi po cijelom tijelu) i pneumoniju (upala pluća).

Simptomi ozbiljnih bakterijskih infekcija mogu uključivati ​​groznicu, jaku bol, otežano disanje, umor, gubitak svijesti ili druge znakove upale. Dijagnoza se obično postavlja kroz klinički pregled, laboratorijske testove i slikovne pretrage.









Liječenje ozbiljnih bakterijskih infekcija uključuje primjenu antibakterijskih lijekova, kao što su antibiotici. Odabir odgovarajućeg antibiotika ovisi o vrsti bakterije koja uzrokuje infekciju.

U nekim slučajevima, može biti potrebna hospitalizacija kako bi se pružila intenzivna njega i podrška vitalnim funkcijama tijela.

Važno je da se ozbiljne bakterijske infekcije liječe odgovarajućim medicinskim tretmanom kako bi se spriječile komplikacije i promicalo brzo oporavak.

Prema Centru za kontrolu i prevenciju bolesti, svake godine više od 23.000 Amerikanaca umre od različitih bakterijskih infekcija.