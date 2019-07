SRPSKA NUTRICIONISTKINJA RUŠI MIT O HIMALAJSKOJ SOLI: Ovo je prešućena istina

Autor: dnevno.hr

Šećer, brašno i sol godinama su opisivani kao tri bijele smrti, no s razvojem nutricionizma, mijenjaju se i pogledi na te tri namirnice. Posljednjih godina, primjerice, ljubitelji zdrave hrane, umjesto klasične soli nerijetko konzumiraju onu himalajsku, za koju se tvrdi da je zdravija. Ipak, srpska nutricionistkinja Tanja Olajdžija nudi potpuno drugačiju verziju priče. ”Svatko tko mora ograničiti količninu natrija koju unosi mora povesti računa o svakoj vrsti soli, sve je to na kraju natrij. Generalna preporuka je do 5 g dnevno, a tu količinu je veoma lako prijeći jer soli ima u gotovo svim industrijskim proizvodima”, objašnjava za Žena.rs ova stručnjakinja te dodaje da himalajska sol sadrži mikronutrijente kojih nema u kuhinjskoj, ali to je, nastavlja, zanemarivo i razlika u cijeni ne opravdava nutritivnu razliku. Prema njezinu mišljenju, najbolje je konzumirati morsku sol, a umjerenost je ključ jer potpuno izbacivanje soli iz prehrane također nije preporučljivo. ”Izbacivanje soli iz prehrane bilo bi kontraproduktivno jer je natrij važan elektrolit odgovoran za pravilnu funkciju srca i mnoge vitalne procese u organizmu”, konstatira nutricionistkinja.