Srednjoškolci završili u bolnici zbog čipsa, proizvođač se brani: ‘Nije za one koji su plašljivi’

U Tokiju, četrnaest srednjoškolaca je završilo u bolnici nakon što su konzumirali čips koji je bio začinjen izuzetno ljutim papričicama, izvijestila je policija danas, prenosi BBC.

Trinaest djevojčica i jedan dječak su prevezeni u bolnicu zbog blagih simptoma, iako su bili pri svijesti. Prema medijskim izvještajima, jedan učenik je donio čips u školu “iz zabave”.

Tvrtka Isoyama Corp, koja proizvodi ove grickalice, ispričala se kupcima zbog neugodnosti i izrazila želju za brzim oporavkom učenika. Ipak, valja istaknuti kako je spomenuta tvrtka upozoravala na svoje proizvode.

