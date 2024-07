Srbijom se širi zarazna bolest koja može imati ozbiljne posljedice: Provjerite koji su simptomi

Male boginje, poznatije kao ospice, i dalje su prisutne u Srbiji, a prema izvještaju Instituta za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut” u posljednjem tjednu lipnja registrirano je 15 novih slučajeva, najviše u Beogradu i Novom Pazaru, prenosi Blic.

U Beogradu je do sada registrirano 88 slučajeva od početka epidemije u veljači, uključujući dva djeteta iz Republike Srpske. Među oboljelima je 27 necijepljene djece mlađe od šest godina, a sedmero je imalo upalu pluća. U Novom Pazaru, gdje je epidemija prijavljena u svibnju, dijagnosticirano je 23 necijepljene djece.

Male boginje su također zabilježene u Novom Sadu, Boru, Valjevu, Mionici, Vranju, Južnobanatskom okrugu, Nišu, Loznici i Krupnju. U Srbiji su na snazi pooštrene mjere epidemiološkog nadzora koje će trajati do isteka dvostruke inkubacije nakon posljednjeg slučaja. Virus se prenosi direktnim kontaktom s oboljelom osobom, putem zraka ili preko kontaminiranih predmeta. Inkubacija traje 7 do 18 dana.

