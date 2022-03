SNOVI OBIČNO PREDSTAVLJAJU NEKI PROBLEM: Ako sanjate da vam ispadaju zubi, imate problema sa samopouzdanjem

Još od doba antike, snovi su predmet istraživanja i fascinacije. Do danas su provedena brojna istraživanja i studije s ciljem dolaska do odgovora na pitanje koje sve zanima: Zašto sanjamo?. Iako postoje brojne teorije, znanstvenici još nisu došli do jedinstvenog zaključka koji bi potvrdio svrhu snova. No jedno je sigurno – snovi su usko povezani sa psihologijom, zbog čega nam ponekad mogu rasvijetliti određene stvari. Naime, na slikovit i često nejasan način, snovi izražavaju naše skrivene želje, misli, emocije i preokupacije. Pretpostavlja se da svi ljudi sanjaju, ali postoji mali dio populacije koji se baš nikada ne sjeća svojih snova.

Tijekom dana, u stanju budnosti, i tjelesno i mentalno smo aktivni te naprežemo sve organske sustave. U spavanju, većina napora prestaje, moguća je i obnova potpornog tkiva, kao i nadomještanje biokemijskih rezervi.

Sređivanje informacija

Dobar san itekako je važan za zdravlje općenito, posebice za mozak. Tijekom spavanja, mozak nije obasut podražajima izvana. Dakle, mogu se dorađivati informacije koje su se stekle u stanju budnosti. To se obično događa u fazi plićeg spavanja (faza II) ili REM fazi, kada mozak sređuje te sirove informacije te ih pozicionira. Ako ste nešto naučili tijekom dana, to se smješta u “police” u mozgu tijekom spavanja. Odnosno, tako lakše pamtimo nove informacije. Ovo je dobar savjet u slučaju da spremate ispit ili imate važan dan na poslu. Priprema prije spavanja i dobar san pomoći će vam da “rasturite” idući dan.

Kao posljedica sređivanja informacija dolazi do sanjanja. Snovi se odvijaju REM fazi ili paradoksnom spavanju. Za vrijeme te faze dijelovi mozga duboko ispod kore vrlo su aktivni iako se čovjek u to vrijeme nalazi u dubokom snu. U REM fazi se uspostavljaju veze s onim što je prije upamćeno, zbog čega se u određenom obliku u snu javljaju dijelovi prijašnjih sjećanja.

Na REM fazu otpada 20 do 25% sveukupnog spavanja, odnosno sanjanje traje sat i pol do dva i pol sata. Snovi su poprilično složena nuspojava konsolidiranja memorije u REM fazi i u manjim mjerama u ostalim fazama spavanja, zbog čega su i dalje pomalo neistražen teren.

Svi drugi mišići osim očnih su paralizirani za vrijeme REM faze, a postoje dva oblika. U fazičnom REM-u javljaju se brzi očni pokreti, a u toničkom REM-u nema nikakvih pokreta. Bez obzira na san, za vrijeme ove faze posve smo nepokretni. Tijekom spavanja obično se pravilno izmjenjuju površno, duboko i REM spavanje.

U prvoj fazi noći prevladava duboko spavanje, kao i u drugoj. U posljednjoj trećini zastupljeno je površno i REM spavanje. Zanimljivo, REM faza javlja se otprilike svakih 90 minuta i sve je dulja kako spavanje napreduje. Tijekom noći izmijeni se čak četiri do sedam ciklusa između dva REM-a.

Zahvaljujući Sigmundu Freudu, Carl Jungu, Heinzu Hartmannu i brojnim drugim istraživačima, danas znamo da sanjamo isključivo ono što nam je bitno, i to svrstavamo u REM fazu spavanja. Stoga ne iznenađuje da su, prema istraživanjima, ljudi koji su probuđeni za vrijeme REM faze postali tjeskobniji, razdražljiviji i nadoknađivali su prekid te faze duljim spavanjem. Time se dolazi do zaključka kako su snovi iznimno važni za zdravlje čovjeka.

Prema istraživanju američkog Nacionalnog instituta, veza između trajanja sna i duljine života dokazana je podatkom da stariji ljudi koji spavaju više od deset i pol sati ili manje od četiri i pol sata imaju sklonost pojavljivanju bolesti kao što su rak i srčane smetnje.

San i život

Postoje i osobe koje su mjesečari, njih je oko 15 posto populacije. Mjesečari tijekom sna mogu odlaziti u različite prostorije u kući, pa čak i napustiti kući i prijeći velike udaljenosti tijekom spavanja. Zbog toga je poželjno češće buditi osobe koje imaju problema s mjesečarenjem. Da je spavanje uistinu važno, svjedoči i činjenica da čovjek može dulje preživjeti bez hrane nego bez sna. Rekordan broj dana bez sna je 11, a ovaj eksperiment se ne preporučuje jer može ostaviti ozbiljne posljedice na zdravlje i imati fatalan ishod. Jedna od posljedica neispavanosti je povećan apetit jer hormon koji regulira navedeno, leptin, opada s manjkom sna. Zbog toga se pobrinite da si svakodnevno priuštite osam sati kvalitetnog sna.

Sigurno ste se barem jedanput u životu nakon više od 10 sati sna probudili s osjećajem umora. To uopće nije neuobičajeno jer kvalitetno spavanje mora sadržavati sve faze u dobrom omjeru kako bi se postigao osjećaj svježine ujutro. Ako tijekom cijelog dana zijevate, to je siguran znak da se tijekom noći niste kvalitetno naspavali, bez obzira na to koliko ste sati proveli u krevetu. Čovjek teško može donijeti procjenu da je dobro spavao tijekom noći jer je dugo spavanje bez buđenja za nas optimalno, no to ne znači da je kvalitetno.

Duljina spavanja se razlikuje ovisno o dobi. Što smo stariji, kraće spavamo. Novorođene bebe i dojenčad spavaju između 16 do 22 sata dnevno, a prevladava duboko spavanje i REM, što im omogućuje tjelesni i moždani razvoj. Do puberteta djeca spavaju oko 10 sati. U toj fazi odrastanja skraćuje se udio REM faze i dubokog spavanja. U odrasloj dobi spavamo oko osam sati. Najveći udio spavanja, od 40 do 50 posto, čini površno spavanje, 20 do 30 posto duboko spavanje i 20 do 25 posto REM. Kako starimo, spavanje postaje sve pliće, s više buđenja tijekom noći i traje između šest do sedam sati.









Skloni zaboravu

Rijetko se događa da osoba zapamti što je sanjala. U prvih pet minuta zaboravimo čak 50 posto sna, a nakon što prođe još pet minuta, zaboravljamo gotovo sve. Prema drugoj teoriji, snove zaboravljamo jer mozak u stanju budnosti kreće s aktivnim radom, što nije slučaj za vrijeme spavanja. Jedan od najpoznatijih neurologa i psihijatara, Sigmund Freud, vjerovao je da nakon buđenja mozak pokušava ukloniti sve iz memorije jer su snovi čovjekove skrivene želje i misli.

Za vrijeme sanjanja naša podsvijest je uvelike prisutna, a svijest relativno malo. U stanju budnosti situacija je obrnuta. S obzirom na veliki utjecaj podsvijesti, snove treba tumačiti u odnosu na trenutno stanje osobe, a ako ih želimo ispravno tumačiti, trebamo obratiti pozornost na osjećaje koje nam određeni san izaziva, pokušati to povezati sa sadržajem iz života i zapitati se zašto se baš javlja u tom trenutku. Snovi u velikoj većini slučajeva predstavljaju probleme, iako ne na otvoren i izravan način. Ipak, ima i onih koji vjeruju kako su snovi poruka svemira ili neka vrsta upozorenja. Bez obzira na to u što vi vjerujete, neupitno je da su snovi predmet brojnih istraživanja i fascinacije. Psiholog Ian Wallace otkrio je što određeni snovi znače. Tijekom karijere dulje od 30 godina interpretirao je više od 150 tisuća snova.

Ako ste ikada sanjali ispadanje zubi, Wallace upozorava da to upućuje na to da imate problem sa samopouzdanjem. Tada određenoj situaciji trebate pristupiti kao izazovu, a ne nepremostivoj prepreci. Jedan od čestih snova je i bijeg od nekoga.









Bijeg od problema

U tom slučaju radi se o bježanju od problema u stvarnom životu. Prema tumačenju psihologa, osoba se želi suočiti s tim problemom, no ne zna kako. Ako ne možete pronaći toalet u snu, vjerojatno postoje neki problemi u vašem životu, ali ne znate kako ih izraziti. To može biti znak da se trebate više posvetiti sebi. Jedan od neugodnih snova je i padanje, a Wallace ga tumači kao prečvrsto držanje za određene situacije. Opuštanje je ključ kako bi sve “sjelo na svoje mjesto”. Ako ste među sretnicima koji u snu imaju moć letenja, ta sposobnost znači da ste napokon riješili situacije koje su vam stvarale probleme i ljude koji su vas sputavali. Dok se auto u snovima tumači kao sposobnost napretka, gubljenje kontrole nad vožnjom znači da osoba ima osjećaj nedovoljne kontrole prema putu do uspjeha. Sanjate li ispite, to vam sugerira da na neki način ocjenjujete sami sebe u životu. Ako sanjate da odlazite na ispit nepripremljeni, trebate uvidjeti kvalitete koje imate i umanjiti samokritičnost. Jedan od neugodnijih snova je golotinja na javnome mjestu. To upućuje na neugodnu situaciju u kojoj se osoba našla i osjećala se ranjivo. Što god sanjali, ne potiskujte osjećaje i probleme na koje vam san ukazuje, već se suočite s njima i riješite ih na miran način.