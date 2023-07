Prije desetak dana u pakistanskom Lahoreu preminuo je 30-godišnji muškarac nakon što je bio zaražen tzv. ‘amebom koja jede mozak‘. Kako piše Telegraph, to je prvi put da je ova infekcija otkrivena u Lahoreu, gradu s više od 13 milijuna stanovnika.

Lokalni mediji izvijestili su da je 30-godišnji pacijent dobio glavobolju i vrućicu nakon što je išao plivati u bazen. Njegovi simptomi su trajali četiri dana.

Pakistan man dies from ‘brain-eating amoeba’ after going for a swim.





Suspected case of Naegleria fowleri in 30-year-old man sparks concern among health officials in Lahore.https://t.co/GotdvFqi1Y

— Telegraph Global Health Security (@TelGlobalHealth) July 5, 2023