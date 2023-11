Slavni chef kuhao i u Hrvatskoj, a evo što po njemu nikada ne smijete naručivati

Gordon Ramsay slavni je britanski slavni kuhar, TV zvijezda i poslovni čovjek. Postao izuzetno popularan zahvaljujući svojoj televizijskoj prisutnosti u raznim kulinarskim emisijama. Karijeru je započeo radeći u renomiranim restoranima i postigao je izuzetan uspjeh kao chef te je osvojio više Michelinovih zvjezdica za izvrsnost u kulinarstvu.

Ramsay je poznat i po svom oštroumnom pristupu, zahtjevnosti prema kuharima te strastvenom zalaganju za visoku kvalitetu hrane i usluge u restoranima. Zato se sve ono što izgovori itekako sluša. A prema njemu postoji jelo koje ljudi nikada ne bi trebali naručivati kad jedu vani. To jelo je – juha dana. Svojevremeno je o tome govorio u intervjuu za Town&Country. Rekao da restorani često mogu ponovno upotrijebiti staru hranu i predstaviti je kao posebnu ponudu.

“Pitajte što je jučer bila ‘juha dana’ prije današnje posebne ponude. Moglo bi se dogoditi da je to ‘juha mjeseca'”, rekoa je Ramsey, i tako kratko pojasnio da ako želite ići na juhu trebate pitati konobara koju su juhu imali dan ranije, a ako je bilo isto, možda ste u situaciji tipa juha tjedna ili mjeseca. U istom intervjuu, također je rekao da često po dolasku u neki reston prvi put obično konobare pita za savjet pri naručivanju.

“Zaista ovisi o restoranima, ali konobari obično kušaju većinu jela s jelovnika i mogu vam dati uvid u to što je kuhar dodao ili što lokalci vole. Putujući, dobio sam puno odličnih preporuka od konobara”, rekao je slavni kuhar.

