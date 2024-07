Skoro svaka žena koristi ovaj higijenski proizvod, stručnjaci tvrde: ‘Nije nimalo zdrava opcija’

Autor: F.F

Gotovo svaka, odnosno oko 80 posto žena koristi tampone tijekom menstruacije. Međutim, novo istraživanje usredotočilo se na moguće zagađivače u tamponima i rizike koje oni mogu predstavljati za zdravlje. Istraživači s UC Berkeley otkrili su da mnogi tamponi, uključujući organske i neorganske, mogu sadržavati otrovne metale poput olova i arsena. Istraživanje je obuhvatilo tampone dostupne na tržištu SAD-a i Europe.

Jenny A. Shearston je za TODAY.com izjavila da su neki tamponi imali veće koncentracije jednog metala, dok su drugi imali niže koncentracije različitih metala. Nije bilo tampona s niskim koncentracijama svih metala. Shearston je dodala da su ona i njezini kolege započeli istraživanje jer su primijetili nedostatak informacija o sastavu tampona u postojećoj literaturi.

“Povijesni tabu oko menstruacije ne utječe samo na društveni život, već i na znanstvena istraživanja. Mislim da je to razlog zašto nemamo dovoljno istraživanja o menstrualnim proizvodima”, rekla je Shearston.

Treba paziti

Dr. Mitchell Kramer, ginekolog iz Huntington bolnice Northwell Health, opisao je studiju kao “revolucionarnu” i naglasio potrebu za većim testiranjem tampona od strane proizvođača. Dr. Jennifer Lincoln, ginekologinja i autorica knjige “Let’s Talk About Down There: A Gynecologist Answers All Your Burning Questions, While Giving You No Shame”, istaknula je da nije poznato apsorbiraju li se ovi metali vaginalno, što je ključno pitanje.

Jedno od ograničenja studije je što nije utvrđeno mogu li metali iscuriti iz tampona. “Samo smo testirali prisutnost metala u tamponima, ne znamo izlaze li oni iz njih”, objasnila je Shearston.

Istraživanje, objavljeno u časopisu Environment International, analiziralo je 30 različitih tampona 14 marki kako bi odredilo razine metala. Pronađene su mjerljive koncentracije svih 16 traženih metala, uključujući olovo i arsen, u svim testiranim tamponima. Međutim, istraživanje ne tvrdi da su testirani tamponi nesigurni za upotrebu. Shearston se nada da ljudi neće paničariti zbog studije.

Stručnjaci savjetuju

“Trebamo više informacija. Voljela bih da ljudi podrže daljnja istraživanja i postavljaju više pitanja o menstrualnim proizvodima kako bi menstruacija postala prioritet. Ovi metali su pronađeni u različitim količinama, a neki su čak bili više prisutni u organskim tamponima, poput arsena. Frustrirajuće je što nisu objavljene marke tampona koje su testirane”, rekla je Shearston.

Unatoč svemu, stručnjaci smatraju da su tamponi i dalje sigurni za korištenje. “Ljudi ne trebaju paničariti. Nismo otkrili da su ovi proizvodi opasni ili da uzrokuju bolesti. Razine teških metala su vrlo niske”, izjavio je Kramer.









U priopćenju se također navodi da “nije jasno doprinose li metali otkriveni ovom studijom bilo kakvim štetnim učincima na zdravlje”. Shearston dodaje da ona i njezini kolege trenutno istražuju mogu li metali izaći iz tampona.