SIMPTOMI RAKA JAJNIKA: Milijuni žena ih ne primjećuju! Obavezno proučite

Autor: dnevno.hr

Stotine tisuća žena diljem svijeta oboljeva od raka jajnika koji postaje sve češća bolest. Prve simptome teško je ustanoviti, ali je baš stoga važno pratiti svaku pa i najmanju promjenu na tijelu. Rak jajnika nije lako prepoznati sve dok ne dođe do posljednjih faza, a razlog za to je prostor u kojem se rak nalazi, odnosno abdomen i karlica. Kako rak napreduje u navedenom području ima sasvim dovoljno prostora da bi pomjerao organe, a uslijed toga, simptome je vrlo teško detektirati. Sve dok ne dođe do manjka prostora ne dolaze niti simptoni, ali niti tada signali nisu neuobičajeni, no, u slučaju da primjetite neke od narednih simptoma svakako se konzultirajte s liječnikom.

Krvarenje

Neredovito menstrualno krvarenje uglavnoim se javlja kod žena koje imaju stromalni tumor jajnika. Takvi oblici tumora proizvode estrogen koji može uzrokovati periodično krvarenje, do kojeg može doći i nakon menopauze.

Nadimanje

Ovo je veoma česta pojava kod većine žena, posebno kada se radi o PMS-u, ali ukoliko stalno imate ovaj simptom bilo bi poželjno da se obratite doktorima.

Povećan osjećaj sitosti

Do nakupljanja tečnosti može doći usljed rasta i razvoja raka jajnika.

Problemi s disanjem

Kasni stadij raka jajnika može dovesti do problema s disanjem, a kako tumor raste on počinje stvarati pritisak na pluća te onemogućuhje sposbnost normalnog udisanja i izdisanja zraka.

Grčevi

Često ih ima skoro svaka žena, posebno za vrijeme menstruacije pa stoga grčeve niti ne povezuju s nekom bolešću. No, uopće nije neuobičajeno za tumor koji se razvija u karlici da izaziva bol u donjem dijelu trbuha, a budući da je takva bol učestala kod menstruacija žene je često ignoriraju.