SEDAM TRIKOVA ZA POBOLJŠANJE CIRKULACIJE: Upravo u rano proljeće, kada se opustimo, hladnoća nam može uzrokovati probleme

Autor: Zlatko Govedić

Cirkulacija je konstantno kolanje krvi kroz krvožilni sustav koji čine srce i krvne žile. Ona omogućuje prijenos kisika i hranjivih tvari do svih dijelova i organa u našem tijelu te tako hrani sve tjelesne stanice i oslobađa ih od otpadnih produkata.

Kako bi taj sustav mogao normalno funkcionirati on ponajprije treba imati prohodne i elastične krvne žile. U suprotnom dolazi do poremećaja u cirkulaciji što utječe na normalno funkcioniranje cjelokupnog organizma i dovodi do razvoja mnogih bolesti srca i krvnih žila uključujući i slabu cirkulaciju u perifernim dijelovima tijela, rukama i nogama. Najčešći uzrok tih bolesti kao i slabe periferne cirkulacije jest ateroskleroza.

Stres, loše prehrambene i životne navike, kao i nedostatna količina kretanja, malo po malo tijekom života utječu na krvne žile i tako pridonose razvoju simptoma bolesti srca i krvnih žila. Većina ih ljudi osjeti nakon 50. godine života.





Simptomi slabe periferne cirkulacije najčešće su: hladne ruke, noge i prsti, otekline i zadržavanje vode (npr. u nogama), grčevi i trnci, češće ozljede kože, rane koje ne zarastaju, promjena boje kože u blijedu, plavkastu ili ljubičastu; te klaudikacije – tup i grčevit bol u listovima koji tijekom hodanja uzrokuje šepanje, a nestaje nakon odmora.

Problemi s cirkulacijom otežavaju kvalitetu života, a mogu se pojaviti i u rano proljeće.

Hladne noći i temperature oko ništice uzrokuju pojavu trnaca u rukama i nogama te neugodnu drhtavicu koja može potrajati i nakon ulaska u zagrijani prostor.

Osim što se moraju spremno nositi sa zimskim uvjetima, ljudima s lošom cirkulacijom nije uvijek lako podići tjelesnu temperaturu pri ulasku u topliji prostor, a kako biste to brže postigli, donosimo vam sedam trikova.

Impregnacija cipela i rezervnih čarapa

Problem mokrih cipela i mokrih čarapa najveći je u hladnom razdoblju, pogotovo jer nemamo drugog izbora i u takvim cipelama moramo hodati cijeli dan.









Najbolji način da spriječite takav scenarij i smrznuta stopala je da impregnirate cipele i imate rezervni par čarapa. Cipele je dovoljno pošpricati impregnacijskim sredstvom pri izlasku iz kuće, a u torbu staviti dodatni par čarapa.

Zagrijte odjeću

Dobar način da se ugrijete rano ujutro prije odlaska na posao je staviti odjeću na radijator prije tuširanja ili je zagrijati u sušilici.









Toplina vaše odjeće zagrijat će vas u tren oka.

Topla voda

Pustite li mlaz tople vode da klizi preko zglobova vaše ruke, zagrijat će se krv koja će brzo doći do ostalih dijelova tijela i tako vas zagrijati.

Kupka umjesto tuširanja

Ako imate više vremena, lezite u toplu kupku. Vaše će tijelo u kratkom vremenu apsorbirati toplinu vode i zadržati je u sebi još neko vrijeme nakon što izađete iz kade.

Vježbajte

Osim što je dobra za naše tijelo, vježba nam pomaže osloboditi se svih negativnih osjećaja koji nas muče tijekom dana. Vježbanje budi cirkulaciju tijela, a rezultat će biti ugodna toplina.

Kuhanje

Kako biste se ugrijali u vrlo kratkom vremenu, dobra ideja dolazi iz kuhinje. Uključite pećnicu i uz pomoć nje pripremite jelo. Osim što ćete osigurati topli obrok i topli prostor, temperatura tijela će vam porasti za sat vremena.

Konzumacija toplih napitaka

Ukusan i topao napitak kao što je čaj grije ruke i “hladne” kosti te nam pomaže da se odupremo prehladama i mnogim drugim boljkama koje sa sobom nosi zimsko razdoblje.