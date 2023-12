Samoća u nekim slučajevima može biti iznimno korisna: Ovako djeluje na vaše zdravlje

Autor: F.F

Istraživanje ukazuje na to da samoća može imati pozitivan utjecaj na smanjenje stresa, suprotno uobičajenom shvaćanju da je usamljenost uvijek negativna. U istraživanju koje je uključilo 178 sudionika, zamoljeno ih je da vode dnevnik o vremenu provedenom u samoći, bez osobnog ili digitalnog kontakta s drugima, tijekom tri tjedna. Rezultati su pokazali da povećanje vremena provedenog u samoći dovodi do smanjenja stresa u životu.

Važno je napomenuti da samoća nije uvijek nepovoljna, posebno za one koji redovito odvajaju vrijeme za sebe. Istraživači su zaključili da samoća postaje neugodna samo ako osoba bude sama kada to ne želi. Drugim riječima, neki ljudi mogu uživati u dugim periodima sami sa sobom, a da to ne utječe negativno na njihovo zdravlje.

Zanimljiva studija

Profesorica Neta Weinstein sa Sveučilišta Reading, voditeljica istraživanja, naglasila je da samoća može biti izuzetno opuštajuća jer pojedinac tada ima kontrolu nad svojim vremenom bez pritisaka iz okoline. Iako je socijalno druženje važno, određena doza samoće može doprinijeti ravnoteži i poboljšati opće zdravlje, kako fizičko tako i psihičko, prenosi Daily Mail.

Rezultati istraživanja, objavljeni u časopisu “Scientific Reports”, nisu pronašli određenu “točku preokreta” ili broj sati provedenih u samoći koji bi imali negativan utjecaj na zdravlje pojedinca. Sudionici su svakodnevno bilježili razinu stresa, a rezultati su pokazali da su prijavili manju razinu stresa u danima kada su više bili sami. Međutim, ključna je i namjera – ako ljudi sami odaberu biti sami, količina provedenog vremena samo neće utjecati na njihovo zadovoljstvo tim danom.