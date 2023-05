RJEŠENJE ZA VLAGU I PLIJESAN U DOMU! ‘Otkad smo ugradili Lunos ventilacijski sustav, riješili smo sve probleme s vlagom i plijesni u našem domu’

Autor: Promo

Gotovo da nema kućanstva koje na neki način vodi borbu s vlagom i plijesni. Rijetki su oni koje ovaj problem zaobiđe. Starije nekretnine, loša građevinska izvedba kod novogradnje ili jednostavno način života koji onemogućuje redovito prozračivanje prostora – sve su to razlozi nastanka vlage i plijesni. Srećom, postoje sustavi koji nam omogućavaju brzo rješavanje ovog problema, kao što je ventilacijski sustav Lunos, koji je dokazano učinkovit.

Fran Iveta, vlasnik obiteljske kuće pored Ivanca, jedan je od zadovoljnih korisnika ovog sustava.

„Dugo sam proučavao kako riješiti sadašnje probleme, pretraživao sam internet i čitao iskustva ljudi sa sličnim problemom. Na forumu sam naišao na iskustvo čovjeka koji je rekao kako se u inozemstvu koriste rekuperatori. Tada sam prvi puta čuo za taj pojam. Istraživao sam dalje o rekuperatorima i naišao sam na članak o obitelji koja je problem vlage i plijesni riješila Lunos ventilacijskim sustavom. Tada sam potražio iskustva vezana za Lunos po forumima i sva su bila pozitivna. Zatim sam se javio Lunosu preko njihove web stranice i dalje su me oni vodili kroz cijeli proces“, priča nam Fran koji je imao velikih problema s vlagom i plijesni.





Naglađa nam kako su pokušali svašta kako bi riješili taj problem – od češćeg prozračivanja kuće, pa s jeftinijim “jednokratnim” odvlaživačima do skupljih odvlaživača.

„Skuplji odvlaživač je u tri do četiri sata znao pokupiti dvije do tri litre vode, što znači da smo znali imati do 10 litara vode dnevno. Vlaga je iznosila od 70 do 82%. Uz tu količinu vlage u zraku dolazi i do kondenzata na zidovima u hladnijim mjesecima, pa onda i do pojave plijesni. Plijesan smo uklanjali i dezinficirali zidove i skupljim preparatima, pa čak i varikinom, ali bi se vratila u roku od mjesec dana u hladnijim mjesecima. Bilo je nepodnošljivo, zidovi su bili crni od plijesni. Jedan ormar smo bacili jer se plijesan sa zidova proširila na ormar i u odjeću. I kutna garnitura nam je popljesnivila. Plijesni je bilo na svim vanjskim zidovima, u kuhinji, hodniku, iza kreveta u spavaćoj i u dječjoj sobi, pa smo krevete premiještali da djeca ne spavaju blizu plijesni i svaki puta bismo sanirali zid, ali se plijesan pojavila na drugom zidu“, prisjeća se Fran svih muka koje su pogodile njegovu obitelj.

Naime, žive u starogradnji, u kući izgrađenoj prije 1968. godine. No, problemi s vlagom su se pojavili tek kad su prije pet godina napravili potpunu adaptaciju.

„Zidove smo propisno obradili, pogletali i pokrečili. U boravku smo stavili akrilat jer je zid malo neravan, stavili smo i PVC stolariju radi uštede energije. Ali je time kuća hermetički zatvorena i zrak uopće nije cirkulirao, osim kad bismo otvorili vrata ili prozore. Zato smo ugradili ventilacijski sustav u skoro sve prostorije doma, osim u hodniku.

U spavaću i dječju sobu ugrađena je po jedna pasivna ulazna jedinica. U dnevnom boravku i kuhinji, koje čine jedan zajednički veći prostor, ugrađene su po jedna rekuperatorska jedinica s akumulatorom topline u svaki dio prostorije (što znači ukupno dvije jedinice), a u kupaonicu je ugrađena izlazna jedinica Silvento. Na taj smo način smo dobili non-stop strujanje zraka tijekom cijelog dana i noći, s minimalnim gubitkom energije“, detaljno opisuje naš sugovornik.

Kad se odlučio za rješenje svog problema u smjeru ventilacije , ispunio je na Lunosovoj stranici obrazac koji je intuitivan i vodi vas kroz početak procesa.

„Poslao sam svoje podatke, kratki opis problema i tlocrt kuće. Ubrzo sam primio e-mail s odgovorom iz Lunosa te s tlocrtom kuće na koji su ucrtali pozicije na kojima bi trebalo ugraditi ventilacijske jedinice određenog tipa. Tako su mi predložili optimalno rješenje koje bi trebalo riješiti moj problem bez nepotrebnog nuđenja skupljih proizvoda. Uz tlocrt i plan, dobio sam i okvirnu ponudu. Namjeravao sam platiti preko Leanpaya (plaćanja na rate), no ponuda je premašivala moj limit, te sam im tako i napisao, očekujući da će mi se zahvaliti i da ću morati pričekati bolja vremena. Na moje iznenađenje, iz Lunosa su mi poslali revidiranu ponudu s popustom, ali bez smanjenja kvalitete usluge. I montaža je bila uključena u cijenu i čak je nova ponuda bila malo ispod mog budžeta“, prisjeća se Fran.









Naravno, ponudu je odmah prihvatio, a ubrzo je došao i stručnjak iz Lunosa koji je obišao kuću kako bi provjerio mjesta na kojima treba postaviti ventilacijske jedinice i udaljenost struje do tih mjesta.

„Kad smo vidjeli da je sve u redu i da možemo postaviti jedinice po planu, potpisao sam ponudu i uslugu platio preko Leanpaya, no sredstva su skinuta tek nakon isporuke tj. montaže. U roku od mjesec dana od prvog kontakta s Lunosom sve je bilo gotovo, ventilacija postavljena i od tada radi svakodnevno 0 – 24 sata“, kazuje Fran, koji je s montažom izričito zadovoljan.

Kaže kako tako nešto još nije vidio, a imao je jako puno majstora po kući.









„Ekipa je stigla u dogovoreno vrijeme u 8 sati i odmah počeli s radom. Jedan od montažera je sa mnom obišao kuću s tlocrtom i planom i objasnio mi sve, gdje ćemo montirati, koja visina. Dogovorili smo se iz koje će se kutije povući struja, hoćemo li raditi kanaliće u zidovima ili postavljati vodilice. Predložili su mi kako napraviti sve, a da bude što efikasnije. U kojoj visini postaviti prekidače da djeca ne mogu do njih sada, ali kad budu dovoljno veliki, da se služe njima. Urednije majstore nisam vidio. Vani je bilo blato i kiša, ali niti jedan otisak stopala nije ostao na podu. Izbušili su rupu promjera 16 cm iznad kreveta u spavaćoj sobi. Krevet nije bio pokriven, a zrna prašine nije bilo u krevetu. Utor u zidu, kroz koji ide struja za jednu od jedinica, povukli su u blizini trosjeda, ali na njemu nije ostalo nikakve prljavštine. Nakon montaže, pomogli su mi spojiti rekuperatore na mobilnu aplikaciju i objasnili mi kako ih koristiti. Nakon što su otišli, kuća je bila čista kao i prije, ništa nije trebalo čistiti za njima.

Neki kažu da su već nakon tjedan dana vidjeli prve rezultate rada Lunos ventilacijskog sustava. Ja sam prve rezultate vidio već iduće jutro. Bilo je dosta hladno, kraj siječnja, kad su sustavi montirani i pušteni u rad. U zimskim mjesecima prije nas je svako jutro dočekala rosa na prozorima, visine i do 15 cm. Prvo jutro smo se sa strahom probudili da vidimo ima li razlike. I rose nije bilo. Kasnije smo primijetili da više nema rose niti na ogledalima u kupaonici nakon tuširanja, što je inače bila redovita pojava. Osim toga, upalili smo odvlaživač, za svaki slučaj, i radio je tri dana bez pražnjenja. Osim toga, i subjektivno “osjetimo” razliku jer nam je zrak u kući svježiji i lakši za disanje, a i drugi, koji nam dođu u kuću, to primjete. Očistili smo plijesan i nakon dva mjeseca više se nije vratila“, zaključuje naš sugovornik, zadovoljan i sretan jer je napokon riješio problem vlage i plijesni u svojem domu.

Za više informacija posjetite www.lunos-hrvatska.com ili nazovite 01 4816 581