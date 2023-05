RIJEŠITE SE ŽUTIH MRLJA NA JASTUCIMA I POSTELJINI! Uz deterdžent morate uliti dva važna sastojka

Autor: Zlatko Govedić

Znamo da imamo tijela od krvi i mesa, ali svaki put kada mijenjamo posteljinu i uočimo da su naši nekoć savršeno bijeli jastuci sada prekriveni mrežom žutih i smeđih mrlja, to često izaziva gađenje.

Ipak, ti obojeni jastuci izgledaju gore nego što zapravo jesu. Postoji razumno objašnjenje kako su se mrlje tamo pojavile i moguće ih je ukloniti.

Zašto jastuci žute?

Više je uzroka, ali najčešći je – znoj. Ljudi se znoje dok spavaju, neki više od drugih. Što se više netko znoji, to više vlage prodire kroz jastučnicu i na jastuk, što pak uzrokuje mrlje. Pritom uzmite u obzir koliko su sati naše glave nasađeni na taj jastuk.





Osim znoja, krivac može biti i kosa, naročito ako je masna ili često idete u krevet s mokrom ili vlažnom kosom. Neke vrste šminke i proizvoda za njegu kože također mogu biti uzrok žutih mrlja. Isto tako i slina.

Što možete učiniti?

Stavljanje vodootporne navlake za jastuk prije jastučnice može spriječiti veliku promjenu boje.

Nadalje, što su mrlje dulje prisutne, to ćemo ih se teže riješiti. To znači da ih treba očistiti čim prvi put primijetite bilo kakvu vrstu žutila, a ne da to odgađate.

Inače, jastuke biste trebali prati najmanje dvaput godišnje, bez obzira na mrlje. Kada to činite, slijedite upute za pranje jer se neki jastuci ne mogu prati u perilici.

Na isti se način jastuci peru i kada želimo ukloniti mrlje, ali tada treba dodati ½ šalice izbjeljivača i ½ šalice boraksa. Zatim dovršite pranje i sušenje prema uputama za jastuk.

Također možete započeti s mrljama tretiranjem mrlja kupovnim sprejom ili kremom za uklanjanje mrlja ili pastom napravljenom od mješavine sode bikarbone i vode. Ipak, prirodna je metoda manje učinkovita.