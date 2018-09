REVOLUCIONARNA TEHNIKA VRAĆA NADU INVALIDIMA ‘Spasili oduzete udove i izliječili paralizu’

Autor: R.M.

Paraliza i invalidnost uzrokovane ozljedama kralježnice možda će već uskoro biti stvar prošlosti. Naime, razvija se tehnološko rješenje koje će značajno unaprijediti medicinu.

Implantant će tako prekinute signale iz mozga voditi kao mišićima oduzetih udova čime će ih ‘vratiti u život’. Kako je već obavljeno preliminarno ispitivanje na testnim subjektima i rezultati su i više nego obećavajući, sasvim je realno za očekivati da će značajniji novac dodatno pomoći čitavu priču. Elektrode u leđnoj moždini vraćaju izgubljene podražaje od struka ka nožnim prstima, čime procedura poznata kao epiduralna stimulacija rehabilitira i najteže slučajeve. Kao i svako revolucionarno otkriće, i ovo je u početku imalo sasvim drugačiju primjenu – otklon boli kod osoba s kroničnim problemima.

Šesnaest elektroda instalira se na mjesto ispod ozljede i na taj način obuhvaćaju površinu za odašiljanje signala, u ovom slučaju senzo-motoričke prirode. Sustav vodi baterija postavljena iznad trbuha, a sve funkcionira bežičnom transmisijom. Mozak preko svojevrsnog releja signale šalje do mišića. I samim time subjekt može kontrolirati oduzeti dio tijela. Naravno, nakon dužeg nekorištenja potrebna je duga rehabilitacija, no po prvi puta su za nju olakšani prijeko potrebni koraci. Kako tehnika ne ispravlja same ozljede, bit će je potrebno koristiti u sklopu drugih operacija koje će spasiti pacijente.

Također, stručnjaci dodaju kako je opet sve prepušteno oboljelom koji će morati proći kroz dugi proces oporavaka, terapija i rehabilitacije – i upitno je hoće li se ispraviti nastala atrofija. Poboljšanja su uočena kod svih subjekata, no nisu svi uspjeli prohodati. Za nastavak će biti potrebno proći i kroz druge vrste paralize, invalidnosti i drugačijeg vida postupka, pa će se tek onda vidjeti koliki je potpuni potencijal. No za mnoge je već ovo dovoljan progres da se pojavi davno izgubljena nada.