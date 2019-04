Redovno vježbate, a kilogrami se ne tope: Evo u čemu griješite!

Autor: ZG/Dnevno.hr

Nije dovoljno samo vježbati nego je neophodno i da to radimo ispravno. Jedite manje, vježbajte više i smršavit ćete. No to nije uvijek tako jer konstantno radite grešku zbog koje ne gubite kilograme. Redovnim vježbanjem povećava se i apetit pa tijelo počinje zahtijevati sve više kalorija te ljudi počinju jesti sve više.

Nutricionist Alex Johnstone s Instituta Rowett u Aberdeenu autor je nove studije koja je ispitala unos kalorija kod ljudi u danima kada su aktivniji nego inače, ali i kod bez vježbanja. To je uključivalo aktivnosti kao što je igra s djecom na plaži, ali i odlazak kod zubara.

Promatrali su 242 osobe, 114 muškaraca i 128 žena. Otkrili su da je količina njihove aktivnosti utjecala na to koliko su jeli, pa su tako ljudi s prekomjernom tjelesnom masom jeli više kada im je tjelesna aktivnost bila povećana.

Potrebno je da pripazite na nekoliko stvari – smanjite unos masne i slatke hrane, jedite više vlakana, proizvoda od cijelih zrna žitarica, voće, povrće i nemasno meso.

Novo istraživanje protivi se teoriji da je dugo i naporno vježbanje najbolji način za gubljenje nataložene masnoće. Nekoliko studija potvrdilo je kako kraće i češće vježbanje može sagorjeti više kalorija nego intenzivni treninzi.

Stoga, umjesto 60-minutne rutine bilo bi bolje da vježbate pola sata, odmorite se 20 minuta i ponovno odradite polusatni trening.

Manjak kvalitetnog sna, nedovoljan unos vode, preskakanje doručka, sve su to još neki razlozi zašto ne mršavite, a vježbate.

Prema još jednom istraživanju, dokazano je da ljudi koji vježbaju kako bi smršavjeli, često zbog treninga zanemaruju dijetu pa 53 posto njih jedu čak i više nego prije programa mršavljenja, a 41 posto će pojesti kolač nakon teretane kao nagradu.