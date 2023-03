(RECEPT) ‘VITAMINSKA VODA’: Sastojci posebno blagotvorno djeluju na želudac jer smiruju probavu i čiste tijelo

Autor: Zlatko Govedić

Vitamini su organski spojevi koji su esencijalni za pravilno funkcioniranje organizma. Tijelo samo od sebe ne može proizvesti dovoljne količine vitamina pa se oni stoga moraju unositi hranom ili dodacima prehrani.

Postoji 13 različitih vitamina, koji se obično dijele u dvije skupine: topive u mastima i topive u vodi. Vitamini topivi u mastima jesu: A, D, E i K, dok su vitamini topivi u vodi: vitamini B kompleksa (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 i B12) te vitamin C.

Svaki od tih vitamina ima svoju jedinstvenu ulogu u tijelu i doprinosi pravilnom funkcioniranju organizma na različite načine. Primjerice, vitamin A je važan za zdravlje očiju, kože i sluznica, dok vitamin C pomaže u održavanju imunosnog sustava i potiče zacjeljivanje rana.





Kada tijelo nema dovoljno određenog vitamina, to može dovesti do različitih zdravstvenih problema. Nedostatak vitamina D tako može uzrokovati slabljenje kostiju i povećati rizik od osteoporoze, dok nedostatak vitamina C može dovesti do krvarenja desni i ispadanja zuba.

Stoga je važno jesti raznoliku i uravnoteženu prehranu koja sadrži dovoljne količine svih vitamina, kao i pratiti potrebe tijela u određenim situacijama, npr. tijekom trudnoće, dojenja, bolesti ili kod osoba koje su na određenoj dijeti.

Uživajte u osvježavajućem napitku

Razni industrijski sokovi i “vitaminske vode” mogu biti puni umjetnih zaslađivača koji organizmu čine više štete nego koristi.

Donosimo vam recept za domaću vitaminsku vodu na kojoj će vam probava i želudac biti posebno zahvalni.

Sastojci posebno blagotvorno djeluju na želudac jer smiruju probavu, a osim toga oslobađaju tijelo od nakupljenih toksina.

Limun svojim poznatim obiljem vitamina C potiče rad jetre, organa zaduženog za pročišćavanje organizma.









Krastavac sadrži 90% vode iz koje se oslobađaju sastojci zaduženi za detoksikaciju organizma.

Đumbir pomaže održati glikemijski indeks pod kontrolom, a ujedno ublažava grčeve i pomaže protiv mučnine.

Metvica potiče sagorijevanje masnih naslaga, pomaže u izbacivanju toksina iz organizma te ublažava bolove u trbuhu.









Sastojci:

2 l vode

1 žličica svježe naribanog đumbira

1 krastavac srednje veličine

1 limun

12 listova metvice

Priprema:

Krastavac i limun narežite na ploške, a ako imate domaće voće koje nije tretirano pesticidima, poželjno je koristiti ga s korom.

Narezane krastavce i limun stavite u staklenku, dodajte ostale sastojke i sve prelijte vodom. Vodu spremite u hladnjak i ostavite da odstoji najmanje 8 sati uz lagano miješanje s vremena na vrijeme.

Primjena:

Pijte po želji.