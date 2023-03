(RECEPT) ŠEST NAPITAKA ZA SNIŽAVANJE LOŠEG KOLESTEROLA U KRVI: Zbog stila života svi smo u riziku, ali srećom postoje sjajni prirodni pripravci!

Autor: Zlatko Govedić

Razina kolesterola u krvi prepoznata je kao jedan od najvažnijih čimbenika kardiovaskularnog rizika u populaciji.

Obilni i teški obroci tijekom zimskog razdoblja kod velikog broja ljudi rezultiraju viškom kolesterola. Već s prvim proljetnim temperaturama mnogi naglo počnu osjećati umor zbog lijepljenja masnoće uz stijenke arterija.

Povišen kolesterol u krvi smatra se jednim od najvećih i najčešćih problema suvremenog čovjeka. Potpuni izostanak sportskih aktivnosti i rekreacije, nedostatak kretanja tijekom dana, loše kombiniranje namirnica, prehrana bogata štetnim transmasnim kiselinama, samo su neki od uzroka stvaranja masnoća u krvi.





Kolesterol može dovesti do začepljenja arterije i poremećenog protoka krvi, uzrokujući anginu, srčani ili čak moždani udar. Osim reduciranja prehrane, ljekovite biljke nude neka od najučinkovitijih rješenja za sve one koji se već duže vrijeme bore s ovim problemom te za sve one koji imaju genetsku predispoziciju za nastanak ove bolesti. Kako bi masnoće u krvi bile u preporučenom rasponu, treba dnevno odvojiti 30 do 60 minuta za tjelesnu aktivnost, no vježbe ne morate raditi “u komadu”, već nekoliko puta tijekom dana po 10 minuta svaki. Preporuka je da se tjedno sportom bavite ukupno oko 150 minuta.

Napitak od celera i limuna

Nasjeckajte tri limuna s korom i 500 g svježeg lišća i stabljike celera i dobro ih sameljite u blenderu. Kašastu masu prelijte prethodno prokuhanom i naknadno ohlađenom vodom i dobro promiješajte. Poklopite i ostavite da odstoji preko noći, a ujutro procijedite i napitak ulijte u staklenu bocu.

Pijte 500 ml napitka ujutro i navečer prije jela. Napitak pijte intenzivno dva do tri mjeseca.

Čaj od celera

Dva do tri celera (korijen, stabljike i listovi) očistite i nasjeckajte i kuhajte 15 minuta.









Skuhani čaj procijedite i pijte, nezaslađen, dvije šalice dnevno. Možete mu dodati i sok od limuna ili mrkve.

Đumbir u medu

Jedan korijen đumbira dobro operite i naribajte u staklenku s kilogramom meda.









Prije svakog obroka uzimajte po jednu žlicu ovog lijeka za kolesterol.

Cimet u čaju

U 400 ml čaja od metvice uspite dvije žlice meda i tri žličice cimeta.

Čaj konzumirajte tri puta dnevno prije svakog obroka.

Napitak od limuna i češnjaka

U blenderu sameljite 30-ak češnjeva češnjaka i pomiješajte s četiri sitno nasjeckana limuna s korom. Smjesu prelijte s dvije litre vode i sve zajedno kuhajte dok ne prokuha, nakon čega se napitak ohladi. Smjesu ulijte u staklenke i čuvajte u hladnjaku.

Uzimajte 50 ml jednom dnevno natašte prije ručka. Nakon tri tjedna napravite pauzu od tjedan dana pa ponovite postupak.

Napitak od klinčića

Pet grama klinčića prelijte u bocu s dvije litre hladne vode, poklopite i ostavite da odstoji tri dana u hladnjaku.

Pijte 100 ml napitka svako jutro natašte tijekom tri tjedna.

Nije ‘zločesta molekula’

Suprotno uvriježenom mišljenju, kolesterol nije “zločesta” molekula. Kolesterol je vrlo važan spoj u biokemijskim procesima u organizmu. Jetra, organ kojeg nazivamo “tvornicom”, proizvodi dovoljne količine kolesterola za normalno funkcioniranje metabolizma, ali se prehranom kolesterol dodatno unosi u organizam.

Zbog raznih procesa i starenja organizma dolazi do oštećenja stijenki krvnih žila. Kolesterol se tada taloži u stijenke krvnih žila na mjestu oštećenja, formirajući pritom aterosklerotski plak. Plak može suziti krvnu žilu i time smanjiti protok i opskrbu organa kisikom i hranjivim tvarima. Zbog svoje građe, plak nerijetko puca i postaje temelj za nastanak ugruška koji potpuno zatvori krvnu žilu, uzrokujući srčani ili moždani udar.

LDL-čestice ili lipoproteini male gustoće prenose kolesterol iz jetre do stanica. Razinu LDL čestica mjerimo prilikom analize krvi, a obzirom na to da je broj LDL čestica direktno povezana s brzinom taloženja kolesterola u stijenke krvnih žila (što je viši LDL, više se kolesterola taloži u žile), nazivamo ga još i “lošim” kolesterolom.

Razina LDL-a u krvi je najvažniji parametar kojeg liječnici prate kako bi ocijeni uspješnost liječenja, važnija je čak i od razine ukupne kolesterola.

Napomena:

Da biste regulirali razinu kolesterola u krvi, obratite se svome liječniku.

Osim liječničke terapije, možete se poslužiti i navedenim narodnim pripravcima, no i o tome se svakako konzultirajte sa svojim liječnikom.