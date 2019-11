(RECEPT) RUSKA ONKOLOGINJA FILIPOVA: ‘Ovom smjesom liječe se rak i srčane bolesti!’

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Za ovaj jedinstveni recept moskovske onkologinje dr. Olge Filipove potrebni su vam: svježi mladi šampinjoni, svježi kupus i lipov med.

Zašto kupus?

Kupus ili zelje je omiljeno jelo na našim stolovima, posebice u ukiseljenom obliku. No, znate li da je on i vrlo djelotvoran, a jeftin lijek za mnoge tegobe? Sto grama sirovog kupusa sadrži čak 42 mg vitamina C. Društvo mu prave vitamin A i folna kiselina te minerali magnezij, željezo, fosfor, kalcij, kalij i natrij.

Postoje mnoge vrste kupusa, a najpoznatije su bijeli i crveni te savojski kupus, kojeg kod nas pogrešno nazivaju keljem. Za najdjelotvornijeg slovi crveni, koji je i do sedam puta ljekovitiji od bijelog, a njegova boja ukazuje na prisutnost ljekovitih spojeva antocijanina.

Najbolje je kupus jesti sirov ili kratko kuhan. U svrhu liječenja, koristite nešpricani domaći ili ekološki uzgojeni kupus. Sirovi kupus, ako se često jede, pomaže kod slabokrvnosti, nesanice, depresije i anksioznosti. Kuhani kupus je odlično sredstvo za proljetnu detoksikaciju te jedno od najboljih sredstava protiv živčane napetosti, tjeskobe, slabosti i slabe koncentracije.





Kupus obiluje antikancerogenim spojem sinigrinom, koji posjeduje jedinstvena svojstva protiv raka prostate, crijeva i mjehura. Izvrsno je i protuupalno sredstvo, pa pomaže kod upalnih bolesti poput artritisa i reume.

Kod plućnih bolesti djelotvoran je sok od kupusa pomiješan s medom. On čisti dišne puteve, pomaže kod astme i bronhitisa. Kod bolesti grla preporučljivo je grgljati sok od kupusa.

Ljekovito djelovanje kupusa:

djeluje preventivno protiv raka

potpomaže mršavljenju

poboljšava probavu

ima antiupalna svojstva

liječi čir na želucu i dvanaestercu

jača imunitet

čisti organizam

ublažava depresiju i tjeskobu

poboljšava koncentraciju

pomaže kod bolesti dišnih puteva

Zašto lipov med?

Lipov se med dobiva od cvijeta stabla lipe. S obzirom na to da lipov med potiče znojenje, korištenje tog meda preporučuje se kod prehlada i gripa, i naravno za eliminaciju toksina iz tijela. Lipov se med preporučuje kod smetnji i upala dišnih i probavnih organa.

Lipov med pospješuje metabolizam, a po okusu podsjeća na čaj od lipe. Ovaj med pojačava rad srca i cirkulaciju.

Zašto šampinjoni?

Šampinjoni su proteinima jedne od najbogatijih vrsta gljiva. Od ugljikohidrata u šampinjonima nalazimo glukan, inulin i pektinske tvari, a potrebno je spomenuti da ne sadrže ni saharozu niti škrob, pa su stoga vrlo pogodni za osobe oboljele od dijabetesa.

Od vitamina, šampinjoni su odličan izvor riboflavina (40% preporučenog dnevnog unosa) i niacina (30% preporučenog dnevnog unosa).

Od kiselina, u gljivama su najvažnije oksalna i fosforna kiselina, a od mineralnih tvari značajne su količine kalija. Uz plodove mora, najveći su prirodni izvor selena, koji je organizmu potreban u malim količinama i ubraja se u najjače antioksidanse, a posjeduje i antikancerogeno djelovanje.

Zatvoreni šampinjoni koje trebamo u receptu najmlađa su vrsta šampinjona, mliječno bijele boje, a beru se u vrlo ranom stadiju razvoja. Okus im nije toliko izražajan pošto nije bilo dovoljno vremena da sazru, a koriste se sami ili u kombinaciji u kojima njihovo hrskavo tkivo izvrsno dolazi do izražaja. Šampinjoni sa zatvorenim klobukom izgledom se jedva mogu razlikovati od onih s nerazvijenim klobukom, no njihov je okus izražajniji.

Biljni eliksir dr Irine Filipove – recept:

Uzmite 5 šampinjona. Trebaju biti skroz svježi, najbolje je da su ubrani prije manje od 24 sata. Također trebaju biti s potpuno zatvorenim šeširićima.

Operite ih i prelijte kipućom vodom. Obrišite ih salvetom i iscijedite ih kako bi dobili bistar sok. Poslužite se sokovnikom.

Također uzmite mladi kupus (zelje) i iscijedite iz njega sok, dok ne dobijete 1 žličicu soka. Pomiješajte sok od šampinjona i sok od zelja i dodajte jednu žlicu prirodnog lipovog meda.

Ovo je količina lijeka za tri dana. Čuvajte ga u dobro zatvorenoj tegli u hladnjaku.

Konzumiranje:

Svako jutro na prazan želudac pojedite po trećinu ove smjese (manje od pola žlice).

Lijek ne treba davati djeci mlađoj od 7 godina.

Komentar Dr. Filipove

Ovaj lijek ima trostruko djelovanje.

Koristi se za liječenje bolesti srca, odnosno Angine pectoris.

Snižava loš kolesterol.

Djeluje kao zaštita od raka. Ako dulje vrijeme uzimate ovaj lijek neće vam prijetiti opasnost od onkoloških oboljenja, smatra dr Filipova; a javlja Alternativa za vas.