(RECEPT) RIJEŠITE SE CELULITA! Sa samo tri sastojka možete napraviti vlastiti piling i smanjiti učinak masnog tkiva

Autor: Zlatko Govedić

Celulit je potkožna naslaga masnog tkiva s karakterističnim udubinama i čvorićima, stanje kod kojeg dolazi do nagomilavanja masnoća i toksina pod kožom zbog čega dolazi do slabljenja vezivnog tkiva, koje povezuje kožu s mišićima te stvaranja karakterističnog nabiranja gornjeg sloja kože. To je stanje napose karakteristično za neke dijelove tijela kao što su područje nadlaktice, trbuha, stražnjice te donjih ekstremiteta (udova).

Kava nije dobra samo za razbuđivanje. Piling mljevenom kavom (može i iskorištenom) pomoći će stimulaciji protoka krvi i limfe, a kofein ima i zatežući učinak, zbog čega ga imaju mnoge anticelulitne kreme. Kavu možete utrljati u kožu nakon suhog četkanja i prije tuširanja dva do tri puta tjedno, no možete pokušati i sa sljedećim receptom.

Sastojci:





¼ šalice mljevene kave

2 žličice šećera

2 do 3 žlice kokosovog ulja

Priprema:

Pomiješajte sve sastojke i dobit ćete gustu pastu, a još će se više stvrdnuti ako ćete ju držati na hladnom zbog kokosova ulja koje prelazi u tekuće stanje na sobnoj temperaturi.

Stavite pastu u staklenu posudu i rabite ju po potrebi dok ne potrošite. Masirajte pastom kožu nekoliko minuta čvrstim, kružnim pokretima. Rabite ju dva do tri puta tjedno.









Rezultati bi trebali biti vidljivi nakon tri do četiri tjedna.