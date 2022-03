(RECEPT) OMILJENA PROLJETNA VOĆKA BORAC JE PROTIV STARENJA: Ovim čajem oporavit ćete cijeli organizam

Autor: Zlatko Govedić

Jagoda (Fragaria) je rod biljaka iz porodice ružovki s desetak vrsta. To ukusno voće ima obilje vitamina C i A, vlakana, željeza i folne kiseline koja je neophodna trudnicama. Ljekovita svojstva jagode poznata su još od antičkih vremena. Osim ploda, u narodnoj medicini koriste i korijen i lišće jagode.

Pomažu u oporavku nakon bolesti, jačaju imunitet, ublažavaju posljedice bolesti žuči i jetre, pomažu u liječenju anemije, kod povećanog kolesterola i krvnog tlaka, artritisa, reume i bubrežnog kamenca.

Želite li pročistiti organizam, uvečer pojedite veću porciju jagoda bez šećera ili šlaga i ujutro ćete se probuditi svježi, odmorni i puni energije za predstojeći dan.

Jagode su niskokalorične, sadrže svega 36 kalorija na 100 g, ne sadrže masti te imaju nisku razinu natrija i šećera. Imaju prirodne šećere, ali vrlo malo. Pojedite 1,5 čašu jagoda i unijet ćete znatno manje kalorija nego grickalicama.

Vitamin C je potreban tijelu kako bi proizvodio kolagen koji poboljšava elastičnost i otpornost kože. S obzirom na to da se proizvodnja kolagena starenjem smanjuje, konzumiranje hrane koja je bogata vitaminom C je nužna kako bi koža ostala mladolika i zdrava. Osim vitamina C, elaginska kiselina je odlična kod sprječavanja prijevremenog nastanka bora. Drugim riječima, jagode sadrže dva snažna borca protiv prijevremenih znakova starenja.

Kao i u većini biljnih plodova, ima najviše kalija koji dobro utječe na živčani sustav. Dobar je za bubrege i dobar protiv visokog tlaka. Jagoda također sadrži kalcij i fosfor, koji su dobri za kosti, zatim magnezij, koji pomaže u borbi protiv stresa, te željezo koje daje energiju mišićima.

Čaj od lišća jagode

U narodnoj medicini smatra se sredstvom protiv probavnih smetnji, ekcema, upale grla, gripe i prehlade te u liječenju kostobolje.

Dvije pune žlice suhih listova jagode prelijte s 250 ml ključale vode. Nakon 15 minuta procijedite čaj.

Čaj pijte tri puta dnevno po jednu šalicu nakon jela. Također, čaj od lišća jagode možete upotrijebiti i za grgljanje.