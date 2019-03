(RECEPT) Nevjerojatno učinkovita metoda čišćenja jetre! Trebaju vam samo grožđice i voda!

Autor: ZG/Dnevno.hr

Često olako shvaćamo brigu o jetri pa u sebe unosimo štetne tvari, poput npr. alkohola. Postoji čak i stanje poznato kao nealkoholna bolest jetre koje može biti uzrokovana konzumiranjem proizvoda s dodanim šećerom, prženom hranom, viškom soli i crvenim mesom.

Vašoj jetri godilo bi malo proljetnog čišćenja! Jedan od načina da se to učini jest konzumiranje vode s grožđicama. Kao i svježe grožđe, one su pune vlakana i antioksidanasa (bioflavonoidi i vitamin C) koji igraju ključnu ulogu u probavi i oslobađanju organizma od štetnih toksina i slobodnih radikala.

No. grožđice imaju gotovo triput veći antioksidativni kapacitet od crnog i bijelog grožđa, te su jedan od najbogatijih izvora antioksidansa od svih namirnica. Osim toga, hranjive tvari još su koncentriranije kada se voće osuši.

A sa svim tim koncentriranim hranjivim tvarima, stručnjaci su otkrili da je njihovo potapanje u vodu vrlo korisno. Kada se potope u vodu, te se tvari brže apsorbiraju, povećavajući čak i sadržaj antioksidansa. Konzumiranje vode od grožđica povećava sposobnost grožđica da očiste jetru pa se one brzo kreću kroz probavni sustav te ga pune antioksidansima koji izbacuju toksine.

Priprema:

Temeljito očistite 150 grama grožđica. Zatim ih dodajte u 2 šalice vode koje treba da kuhate 20 minuta. Ostavite ih u toj vodi preko noći. Ujutro procijedite vodu i popijte je na prazan želudac. Činite to nekoliko dana i vaša će jetra biti očišćena od toksina te spremna da obavlja svoj veoma važan posao.