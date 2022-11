(RECEPT) NAPITAK PROTIV KISELOSTI KRVI: Preporodite se sa samo dva sastojka i vodom

Autor: Zlatko Govedić

Raspon koncentracije vodikovih iona u nekoj tvari, koja govori o tome koliko je nešto kiselo, a koliko lužnato (alkalno), naziva se pH ljestvica. Što je pH vrijednost manja, to je tvar kiselija, a što je veća je lužnatija. Neutralnim se smatra pH 7. Ljestvica se obično kreće od 0 (najkiselije) do 14 (najlužnatije), iako postoje i vrijednosti manje od 0 i veće od 14.

Ljudska krv je neutralna pH 7,3 do 7,5, dok je npr. pH želudca jako nizak, odnosno jako kiseo. Od tekućine do tekućine, pH vrijednost organizma se razlikuje, što je potrebno za pravilno odvijanje životnih procesa. Nadalje, pH vrijednost mokraće varira ovisno o hrani koju smo pojeli s obzirom na to da bubrezi djeluju kao filtar za višak nepotrebnih tvari u krvi

Da bismo bili zdravi, naša krv treba da bude blago alkalna, no mnogi čimbenici, poput okoliša, prerađene hrane, kemikalija i stresa utječu na naše tijelo i čine ga blago kiselim, ako ne i jako.





To je ozbiljan problem jer dovodi do zdravstvenih komplikacija, uključujući umor, probavne tegobe i debljanje. Takvo okruženje u našim tijelima može “zatrovati” naše stanice.

Njemački liječnik i nobelovac Otto Heinrich Warburg (1883.-1970.) iznio je teoriju, koja se još preispituje, da čak i tumori nastaju kao posljedica kiselosti.

U svakom slučaju, njegovi savjeti za podizanje lužnatosti krvi, mogu pomoći u smanjenju kiselosti. Ovo je njegov recept za napitak koji podiže alkalnost.

S vremenom bite se mogli osjećati bolje i napunjeno energijom, koža će vam blistati, a mozak biti bistriji. Ako ovaj napitak budete kombinirali sa zdravom prehranom, tjelovježbom i urednim snom, mogli biste se “preporoditi”.

Sastojci:

1 žlica himalajske soli









1 limun

2 l pročišćene vode

Priprema:









Ulijte vodu u staklenku. Izrežite limun na kriške i dodajte ga u vodu te usipajte himalajsku sol. Zatvorite staklenku i ostavite na sobnoj temperaturi od 12 do 24 sati.

Primjena:

Za najbolje rezultate konzumirajte napitak ujutro natašte. Tijekom dana pijte prije jela, najbolje triput dnevno.