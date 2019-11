(RECEPT) Je li soda bikarbona najveći neprijatelj farmaceutske industrije? Evo zašto bi mogla ubiti stanice raka!

Autor: Z.G./Dnevno.hr

“Rak je kiselina, posebno mliječna kiselina koja je otpadni produkt gljivica i plijesni i živi u okruženju s vrlo malo kisika. Ako se do kancerogenih stanica dovede što više molekula kisika one ugibaju. Soda bikarbona, neprijatelj je svake farmaceutske industrije”; zaključuje NSP.

“Snažno će se opirati ideji da nešto tako jefino kao što je natrijev bikarbonat može nadmašiti najskuplje farmaceutike. Postoje uvjerljivi dokazi i mnoštvo podržavajućih teorija koje upućuju na to da bi natrijev bikarbonat trebao biti primarni i univerzalni medikament za široki raspon različitih oboljenja, uključujući rak i dijabetes, kojeg bi u lječilišni postupak trebali uključiti svi terapeuti i medicinski stručnjaci za veliki broj bolesti današnjice.

Kad se radi o natrijevom bikarbonatu to je dobro proučena i shvaćena tvar. Već se desetljećima nalazi u širokoj upotrebi, čak i od strane onkologa koji ne bi željeli da njihovi pacijenti prebrzo umru zbog prevelike toksičnosti konvencionalnih tretmana. Natrijev se bikarbonat rutinski primjenjuje kako bi se spriječilo da toksičnost kemoterapeutika i zračenja uništi bubrege pacijenata ili da ih ubije. Milijuni ljudi po cijelom svijetu konzumiraju ione bikarbonata u vodi za piće u svrhu prevencije ili se pomoću njih liječe u bolnici, klinici ili hitnoj službi zbog kliničke acidoze kao i kod mnoštva drugih stanja. Natrijev bikarbonat pomaže da se svakog dana spasi nebrojeno mnogo života”, piše NSP.

“Soda bikarbona (natrijev bikarbonat) je u medicinskom smislu jasno oslikana logotipom tvrtke Arm & Hammer kao bazični radni konj medicine za kojeg bi svaki profesionalni liječnik, a i roditelj trebao znati, ali i kako ga rutinski primjenjivati. Kad se kombinira s drugim snažnim i temeljnim prirodnim tvarima kao što su magnezijev klorid i jod, svatko ima na dohvat ruke trojstvo medicinskih superheroja spremnih da odjednom ostvare znanstvena medicinska čuda. Natrijev bikarbonat je istovremeno čudesni lijek i prijatelj, to je i tvar koju biste željeli uvijek imati pri ruci, pogotovo u današnje vrijeme ekonomskih i zdravstvenih nevolja. Ta se tvar uistinu kvalifcira kao medikament preživljavanja, a u slučaju nuklearnog rata željet ćete tu tvar imati na zalihi kako bi zaštitili bubrege i ostale osjetljive organe članova obitelji. Željet ćete je imati pri ruci za više razloga nego što uopće možete zamisliti, zato krenite u trgovinu i kupite 10-20 kilograma. Znate li da možete kupiti 25 kilograma sode bikarbone za manje od 50 dolara?

Manjak bikarbonata je na cijelom svijetu najneprepoznatljivije medicinsko stanje unatoč tome što je izuzetno uobičajeno. Problemi s kiselim pH vrijednostima (relativni manjak bikarbonatnih iona) uzima veliki danak u ljudskoj fiziologiji i što više neka osoba primi kiselog, to je veći problem za staničnu fiziologiju. Svaka biokemijska reakcija je osjetljiva na pH vrijednost jer su enzimi na tu ravnotežu posebno osjetljivi. Naša prehrana igra važnu ulogu u održavanju povoljnog tjelesnog pH. Veliki dio suvremene prehrane dovodi do smanjenja pH vrijednosti prema kiselom. Neravnoteža pH ometa stanične aktivnosti i stanične funkcije, pogotovo ako pH nastavi padati. Pretjerano kiseli pH vodi ka staničnom propadanju, što na kraju vodi do ozbiljnih zdravstvenih problema, kao što su rak, kardiovaskularne bolesti, dijabetes, osteoporoza i žgaravica. Činjenica kako biološki život najbolje funkcionira u ne-kiselom (alkalnom) miljeu dovoljno jasno govori u prilog korisnosti sode bikarbone.





Soda bikarbona odgovorna je za transport kisika: širi krvne žile i lakše otpušta kisik u tkiva, što znači da povećava PH vrijednost / lužnatost /. Povišenje PH vrijednost mokraće spriječava kristalizaciju mokraćnih kanala.

Utvrđeno je da mokraćna kiselina uzrokuje dijabetes, srčane bolesti, srčane udare, giht, bubrežne kamence. Također stvara otrovni spoj alkosan koji stvaraju gljivice, a to znači dijabetes i konačno rak.

Oralnim uzimanje soda bikarbona izvlači Uran iz bubrega, spriječava infekciju mokraćnog mjehura, gihta, artritisa, groznicu te pomaže aktivnost gušterače za koju se zna da proizvodi najviše bikarbonata i koja je odgovorna za proizvodnju inzulina.

U slučaju nuklearnog rata američka vojska preporučuje kupke u koje se stavi 2,5 kg sode kako bi se zaštitili bubrezi i ostali organi od ozračenosti. Pijte je svaki dan ujutro i uvečer po pola male žličice u čaši vode ali samo farmaceutsku sodu bikarbonu jer ne sadrži aluminij.

Onu koju kupite u trgovini upotrebljavajte samo za kućnu uporabu. Još je bolje ako je pijete u kombinaciji sa svježe iscijeđenim limunovim sokom ili s jabučnim octom, također svaki dan. Za teža oboljenja najdjelotvornije je ako je pijete pomiješanu sa crnom melasom, javorovim sirupom ili medom. Za ovaj tretman je propisani određeni

broj dana.

Bez obzira ima li netko srčana ili neurološka oboljenja, rak ili teži oblik gripe ako uzima zajedno sodu i magnezijev klorid osigurava sebi siguran tretman. Njihovo zajedničko djelovanje učikovito odsranjuje otrove i kiseline iz svih stanica, tkiva i organa. Uzimati 4-6 mjeseci pa 2-4 mjeseca prekid.

NAČIN UPORABE SODE BIKARBONE

Koristimo je za liječenje / oralno, kupka, klistir / i za kućnu uporabu. Za liječenje obvezno koristiti farmaceutsku sodu, a za kućnu upotrebu onu koju možete kupiti u trgovini. Pijte je svaki dan 2 puta dnevno ujutro i uvečer na prazan želudac pomiješanu s vodom. Preporuča se destilirana voda.

Još je djelotvornije ako je svaki dan pijete pomiješanu s jabučnim octom ili s svježe iscijeđenim limunovim sokom.

Ovo će te pripremiti na slijedeći način. Dvije jušne žlice jabučnog octa ili dvije jušne žlice svježe iscijeđenog limunskog soka pomiješati sa pola male žličice sode. Pričekajte da zapijeni i nakon što pjena pade ulijte vode i popijte.

Ako je limun prskan sa pesticidima stavite u 2 dcl kipuće vode šaku soli i 5-6 jušnih žlica octa. Kad se voda ohladi u nju staviti limune 24 sata i dobro isprati. Ako se radi o težim bolestima pa čak i o raku pomiješajte sodu sa crnom melasom, javorovim sirupom ili medom. Ovaj tretman traje od 7-14 dana.

CRNA MELASA – Pomiješati po jednu malu žličicu melase i sode u čaši vode i piti jedanput dnevno.

JAVOROV SIRUP – Pomiješati javorov sirup i sodu u omjeru 3 naprema 1. Zagrijavati na laganoj vatri i miješati. Kad se zapijeni skinuti, uliti u bocu i čuvati u hladnjaku. Pije se jedna mala žličica dnevno.

MED – Isto kao i za javorov sirup. Klistiranje – Na 1 litru vode staviti nekoliko jušnih žlica sode.

KUPKA – / ozračenje, kemoterapija / U toplu kupku staviti 2,5 kg sode i 1,5 kg soli. Izvlači uran i ostale teške metale.

UMOR, NAPETOST MIŠIĆA, SKIDANJE MRTVIH STANICA KOŽE – U toplu kadu staviti jednu šalicu sode. Skinuti će mrtvi dio kožnih stanica i ostaviti svijetlu i mladu kožu.

BRADAVICE – Na vlažnu nakvašenu bradavicu lagano utrljati sodu. Raditi češće.

GRIPA – Za prvi dan doza je pola male žličice u čaši vode koju pijete 6 puta dnevnu u razmaku od 2 sata. Za drugi dan pijete 4 doze dnevno u razmaku od 2 sata. Treći dan pije se dvije doze po jedna ujutro i uveće.

Četvrti dan nastaviti s dvije doze.

MOKRAĆNI MJEHUR – Staviti jednu žličicu sode u čašu vode pa piti dvije čaše zaredom tri puta dnevno / znači 6 čaša /. Ovako piti prvi tjedan. Drugi tjedan isto samo piti 2 puta dnevno. Treći tjedan isto samo piti jedan put dnevno. Ne koristiti ovo više od 21 dan.

RAK PROSTATE I KOSTIJU – Pomiješati po jednu žličicu sode i melase u čaši vode i piti 4 dana zaredom po jednu čašu dnevno. Peti dan isti omjer mješavine piti 2 puta dnevno. Od 6-11 dana pomiješati po dvije male žličice melase i sode i piti 2 puta dnevno”, piše NSP.

SADRŽAJ OVOGA ČLANKA NE ODRAŽAVA STAV REDAKCIJE PORTALA DNEVNO.HR NITI JE POZIV NA ODBACIVANJE TERAPIJE PROPISANE OD LIJEČNIKA.