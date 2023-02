(RECEPT) ČAJ ZA JAČANJE ORGANIZMA: Ova začinska biljka pravi je borac s parazitima koji napadaju naše tijelo

Autor: Zlatko Govedić

Divlji mažuran (Origanum vulgare), koji se još naziva i mravinac, obični mravinac, divlji mažuran, origano, mekulica ili vranilova trava, samonikla je biljka mediteranskog podneblja.

Kod nas raste i u unutrašnjosti, posebice na vapnenastom tlu, a može se naći na visinama do 1500 m. Na grčkom “origano” znači “radost planina”.

To je višegodišnja biljka, koja raste do visine od 60 cm. Stabljika ima male tamnozelene listiće, na vrhu zašiljene, vrlo slične izgledu paprene metvice, od koje se najlakše razlikuje kada cvjeta (cvate od lipnja do rujna) jer ima crveno-ljubičaste cvjetove. Biljka je prepuna eteričnog ulja te se zbog toga koristi u medicini i prehrani kao začin. Divlji je mažuran nezaobilazan sastojak umaka od rajčica pripremljenog na domaći način, kao i svih pizza, a upotrebljava se svjež ili sušen.





Zbog sadržaja flavonoida i fenolnih kiselina, divlji se mažuran u medicini upotrebljava kod probavnih tegoba, proljeva, ali i kod smetnji unutarnjih organa.

U narodnoj je pak medicini veoma cijenjen zbog nutritivnih, antioksidantnih i drugih blagotvornih svojstava.

Po sastavu i djelovanju sličan je timijanu (majčinoj dušici) pa se rabi na sličan način. Ljekoviti dijelovi su vrhovi grančica u cvijetu, koji se suše i koriste kao lijek i začin.

Sadrži veće količine izuzetno važnih esencijalnih ulja kao što je karvakrol, timol, limonen, pinen, ocimen i kariofilen. Biljka je bogata i polifenolnim flavonoidima, antioksidansima, vitaminom A, karotenom, luteinom, zea-ksantinom i kriptoksantinom. Zovu je čudesnom i zbog obilja minerala: kalija, kalcija, mangana, bakra, željeza i magnezija.

Kalij je iznimno važan sastojak stanica i tjelesnih tekućina, regulira rad srca i krvnog tlaka. Mangan i bakar su u organizmu zaduženi za antioksidantne enzime, dok željezo pomaže u sprečavanju anemije. Magnezij i kalcij važni su za zdravlje kostiju.

Lišće i cvjetovi divljeg mažurana imaju antiseptičko djelovanje, a pomažu i protiv grčeva i nadimanja jer sprečavaju pritisak dijafragme na pluća. Biljka je i holagog jer potiče lučenje žuči, znojenje i iskašljavanje. Esencija biljke kada se uzima oralno, tretira prehladu, gripu, groznicu, želučane tegobe i bolne menstruacije.









Sastojak timol posjeduje antibakterijska i antigljivična svojstva. Esencijalno ulje divljeg mažurana sadrži čak 50% timola.

Usto je i bogata riznica vitamina C koji organizmu pomaže da razvije otpornost prema infekcijama, a potiče i izbacivanje štetnih slobodnih radikala.

Priprema čaja

Čaj od divljeg mažurana služi za jačanje organizma. Bori se s raznim bakterijama, virusima i parazitima koji ugrožavaju zdravlje. Djelotvoran je i kod dišnih upala, bronhitisa, astme i upale sluznice.









Izvana koristi za liječenje upalnih i drugih procesa na koži, kao što je ekcem, osip, bradavice, psorijaza itd.

Priprema se tako što se jedna žlica osušenih grančica divljeg mažurana prelije s 250 ml ključale vode, poklopi i ostavi da odstoji 30 minuta. Potom se procijedi i pije tri puta dnevno prije jela, po mogućnosti nezaslađen.