Reagirajte na vrijeme: Znate li kako nastaje kašalj i kada je zabrinjavajuć!?

Autor: Iva Hanzen

Dušnice i bronhiji prekriveni su stanicama na kojima se nalaze fine peteljke koje se stalno kreću u jednakim ritmičnim valovima. Njihov je zadatak izbacivati strana tijela koja se hvataju za bronhalnu stijenku – prašinu, čađu, bakterije i sekret.

Pod normalnim okolnostima ovaj transportni mehanizam dovoljan je da bi se sluznica održala čistom te da bi se pružio otpor uzročnicima bolesti. Ovo se događa u suradnji s protutijelima koja se u velikim količinama nalaze u sluzi gornjih dišnih puteva. Kad zbog bolesti dođe do povećanja količine sluzi, ovaj stalni mehanizam čišćenja više nije dovoljan. Kada pak virusi i bakterije izazovu upalu sluznice s jačom cirkulacijom i povećanim stvaranjem sluzi, potrebno je pokrenuti dodatni proces pražnjenja, a to je kašljanje koje nastupa refleksno ili voljno. Refleksno zbog nakupljanja sluzi ili iritacije zbog upale i voljno kada se pojavljuje osjećaj da je potrebno pročistiti dišne organe. To je dakle nužan proces koji se smije potisnuti samo ako u trenutačnoj situaciji čini smetnju, primjerice noću.

Druga je stvar nadražajni kašalj. To je smetnja koju izazivaju nadražujuće tvari u zraku i može se pojaviti u ljudi koji moraju mnogo govoriti.Potonje se tegobe stoga nazivaju ‘nastavničkom bolešću’. Taj se poremećaj ne može lako svladati iako je bezopasan jer zapravo nema stvarnog organskog oštećenja.

Kako se obraniti protiv kašlja? Unatoč vježbama disanja i treninzima kretanja potrebno je računati s tim da iskašljavanje postaje sve teže i stoga veliku važnost, posebice u starijoj dobi, ima prevencija, primjerice cijepljenje protiv gripe. Sekret koji se više ne može iskašljavati ograničava površinu disanja i uzrokuje poteškoće u disanju koje mogu dovesti i do nedostatka kisika te gušenja. Pri običnom kašlju bez povišene temperature dopušteno je samoliječenje. Ako traje dulje nego što je očekivano, ako se uz kašalj pojavljuje i povišena temperatura, ako je sekret zelenožute boje i ako još eventualno ima i tragova krvi ili ako je kašalj glasan s pištavim šumovima pri udisanju te nastaju poteškoće u disanju, obavezno treba potražiti pomoć liječnika.