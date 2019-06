RAZBIJANJE VELIKOG MITA! Crveno vino dobro za zdravlje!? Da, ali…

Autor: ZG/Dnevno.hr

Znanstvene studije godinama su se svodile na zaključak da je konzumiranje umjerene količine crvenog vina dobro za zdravlje srca, no stručnjaci kažu da je važno razumjeti što to točno znači prije no što počnete piti čašu ili dvije dnevno. Važno je odmah na početku naglasiti da nijedno istraživanje nije uspostavilo konkretnu uzročno-posljedičnu vezu između konzumiranja alkohola i boljeg zdravlja srca.

“Nije jasno je li crveno vino izravno povezano s ovom koristi ili su u igri ipak drugi čimbenici. Vjerojatnije je da će ljudi koji piju vino voditi zdraviji način života i imati zdraviju ishranu, kao što je ona mediteranska, za koju se zna da je kardioprotektivna”, rekao je dr. Robert Kloner.

“No, možda čak nećete morati piti crveno vino kako biste osjetili koristi”, rekao je Kloner i nastavio: “Za umjerene količine piva i alkoholnih pića također se smatra da su povezane s manjim rizikom od srčanih bolesti”.

Često se pretpostavlja da crveno vino može biti dobro za srce jer sadrži antioksidanse kao što je resveratrol, koji se ponajprije nalazi u grožđu, ali i u kikirikiju i borovnicama. Neke studije ukazuju da resveratrol može smanjiti kolesterol i sniziti krvni tlak.

Istraživanja su pokazala da umjerena konzumacija alkohola može imati neke zdravstvene koristi, uključujući podizanje razine dobrog kolesterola i smanjenje rizika od dijabetesa. Međutim, prekomjerno konzumiranje alkohola može dovesti do brojnih zdravstvenih problema, uključujući oštećenje i cirozu jetre, pretilost i neke vrste raka i moždanog udara, da ne spominjemo njegov negativan učinak na srce.

“Višak alkohola je stvarno loš za srce. To može izazvati visok krvni tlak i unaprijediti aritmiju. Može uzrokovati i kardiomiopatiju zbog toga što je alkohol toksičan za stanice srčanog mišića, što u konačnici može dovesti do zatajenja srca”, rekao je Kloner.