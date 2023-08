Psiholog analizirao ubojicu Nermina Sulejmanovića: ‘Primjećujem ove mračne crte ličnosti’

Autor: Z.S.

Vlada Tuzlanskog kantona je na izvanrednom sastanku donijela odluku da se ponedjeljak u tom kantonu proglasi Danom žalosti zbog ubojstava nevinih građana na području Gradačca.

Iz Vlade Kantona su istaknuli da je Dan žalosti proglašen za dan sprovoda Nizame Hećimović, žene koju je ubio Nermin Sulejmanović.

Sve prenosio uživo

“Članovi Vlade Tuzlanskog kantona poštovat će želju članova obitelji da nitko od dužnosnika ne prisustvuje dženazi”, naveli su iz kantonske vlade.





Podsjetimo, Sulejmanović je u petak ubio je tri osobe u Gradačcu u Bosni i Hercegovini, a sve je prenosio uživo na Instagramu. Također, tijekom bijega se još jednom uključio uživo, da bi malo potom za vrijeme policijske akcije presudio samom sebi.

Karakteristike ličnosti

Psiholog Leo Ivanišević progovorio je o karakteristikama ličnosti ovog monstruoznog ubojice. I dok su većina ljudi ostali zapanjeni užasom koji se dogodio, postoje i oni koji su veličali zločin. Psiholog tvrdi da povijest svjedoči da ljudska vrsta ima određeni odnos prema gledanju nasilja, javlja Mondo.

“Kroz povijest znamo da ljudska vrsta ima kompliciran odnos prema gledanju nasilja. Imali smo gladijatorske igre, javne egzekucije… Ljudi osjećaju potrebu gledati nasilje iz različitih razloga – iz morbide radoznalosti, fascinacije kriminalnim umovima, a neki zbog suosjećanja s žrtvom. Da sam, primjerice, ja naišao na tu snimku, vjerojatno je ne bih mogao prekinuti jer bih se osjećao kao da napuštam žrtvu, iako joj ne mogu pomoći. Trebali bismo razdvojiti broj ljudi koji su pogledali snimku od broja onih koji su što aktivno podržavali”, rekao je psiholog Ivanišević te je upitan koje sve crte ličnosti je posjedovao Sulejmanović, a koje bismo trebali odmah prepoznati kod potencijalnog ubojice?

“Možemo primijetiti mračne crte ličnosti. Prije svega, primjećujemo visoku razinu narcizma, potrebu da privuče pažnju, ne samo pažnju, već i da ima privilegiju i pravo napraviti takvo što pa da se što veći broj ljudi uvuče u to. Primjećujemo i crtu psihopatije, što podrazumijeva potpuni nedostatak empatije. To je hladnokrvan stav prema ljudskoj patnji koji ga uopće ne dotiče. Također vidimo, jer je on bio spreman ubiti se pred policijom, da po cijenu vlastitog života još nekome nanese zlo. Vidimo i jedan potpuno iskrivljeni kognitivni i moralni stav, jer on te ljude koje je ubio naziva dušmanima, u njegovoj glavi on je potpuno moralno ispravan i ima pravo na to što je učinio, vidimo problem da se preuzme odgovornost, vidimo impulzivnost… To su sve crte ličnosti koje nekoga čine podložnim da počini neko nasilno djelo”, rekao je Ivanišević.