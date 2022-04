PROLJETNI UMOR I KAKO SE PROTIV NJEGA BORITI: Izbacite desert i popijte tri litre vode dnevno pa će vaše tijelo opet biti fit

Autor: Antonia Kulić / 7dnevno

U razdoblju kada se sve budi i cvjeta, kod brojnih se ljudi javlja neobjašnjiv osjećaj umora. To nije neuobičajeno za vrijeme proljeća, stoga razloga za posebnu brigu nema. Proljetni umor može se ublažiti uz nekoliko dobrih savjeta, no prije svega valja objasniti zašto se uopće javlja.

Proljetni umor znanstvenici su istraživali početkom 20. stoljeća. Ta pojava tada još nije bila zapažena u medicini pa o njoj pišu samo njemački, nordijski i ruski znanstvenici. Nordijci i Rusi provode istraživanja u kojima govore o promjenama u ljudskom organizmu tijekom proljeća, ali isključivo u području krajnjeg sjevera, iznad 60. paralele. U njemačkom tjedniku Die Zeit o proljetnom umoru pisalo se prilično ozbiljno 2007.

Povratak iz mirovanja

“Procjenjuje se da u Njemačkoj 50 do 70 posto ljudi doživljava sezonsku promjenu u proljeće kao fizički napor: osjećamo se slabo, razdražljivo, ravnodušno i ne možemo se usredotočiti ni na što. Osim toga, uobičajene su vremenske osjetljivosti, umor, vrtoglavica i slabost cirkulacije, osobito kod žena i starijih osoba.”

Veliku ulogu imaju hrana, hormoni, fizička aktivnost…

Ovaj osjećaj pojačanog umora javlja se u rano proljeće, a polako nestaje s dolaskom toplijih dana u svibnju.

Naš organizam se tijekom lijepih dana priprema na veće aktivnosti i na neki način se budi iz zimskog mirovanja. Riječ je o normalnom fiziološkom procesu, no točan uzrok proljetnog umora i dalje je nepoznanica. Smatra se da veliku ulogu imaju hormoni, točnije melatonin. Naime, u zimskim danima ljudsko tijelo luči više hormona melatonina, a dolaskom proljeća organizam počinje proizvoditi više serotonina (hormon sreće). Zbog te se hormonske promjene, velike promjene u organizmu, javlja osjećaj umora i iscrpljenosti. Također, tijekom hladnih dana jedemo težu hranu bogatu ugljikohidratima, što može dovesti do manjka vitamina C, B, D te magnezija i željeza u organizmu. Iako je masna i teška hrana kalorijski bogata, ona ne sadrži potrebne nutrijente za održavanje tijela u pojačanom ritmu tijekom proljeća. Osim toga, ako se odlučite na drastičnu dijetu u proljetnim danima, napravit ćete si još više štete. Velika redukcija na tanjuru dovest će organizam u stanje nedostatne količine esencijalnih tvari koje moramo unijeti hranom jer su nužne za normalno funkcioniranje metabolizma. U slučaju nedostatka određenih minerala ili vitamina, tijelo nam šalje signale koje često ne možemo objasniti, a to može biti upravo i proljetni umor. Manjak samo jedne od vrijednih tvari može opteretiti organizam, stoga je bitno da prehrana bude raznolika i nutritivno bogata.

Razdraženi i bezvoljni

Također, tijekom hladnih mjeseci vlada sezona gripe ili prehlade, što iscrpljuje organizam te do oporavka može doći tek u toplijim danima nakon što više ne bude izložen tim stresorima. Isto tako, manje se krećemo, što pridonosi osjećaju pojačanog umora u proljeće.

Valjda naglasiti da je proljetni umor prolazno stanje i da ne traje dulje od dva ili tri tjedna. Jedan od mogućih uzroka može biti i narušen imunosni sustav. Tipični simptomi su poremećaj spavanja, učestale glavobolje, bezvoljnost, malaksalost, vrtoglavica, umor, gubitak teka i promjene raspoloženja.

Za generalno zdravlje organizma i više energije poželjno je piti puno vode tijekom cijelog dana (optimalno dvije do tri litre) i u toplijim danima piti čajeve i konzumirati juhe te jesti češće u manjim obrocima. Uz to, obilan doručak nije naodmet kako biste izbjegli prejedanje tijekom ručka. Isto tako, slatki desert odmah nakon glavnih obroka pridonosi osjećaju pospanosti, stoga ga pokušajte preskočiti. Umjesto toga, neka se na stolu nađe što više svježeg voća i povrća. Poželjno je smanjiti unos kofeinskih napitaka i alkohola, a duhanske proizvode općenito treba izbjegavati.





Slična pravila vrijede i za pomoć kod proljetnog umora. Slijedeći ova četiri savjeta, možete ga svesti na minimum.

Jedite raznoliko i pijte puno tekućine.

Kako biste se riješili osjećaja iscrpljenosti, uvedite u prehranu namirnice bogate prethodno spomenutim vitaminima. Vitamin B je važan za funkcioniranje živčanog sustava i za stvaranje hormona sreće. Slijedom toga, sasvim je očito da taj vitamin utječe na naše raspoloženje. Da biste se opskrbili ovim vrijednim vitaminom, jedite orašaste plodove, cjelovite žitarice, mlijeko, banane, ribu i meso. U borbi protiv proljetnog umora pomoći će vam i agrumi, maline, špinat, paprika i blitva. Te namirnice obiluju vitaminom C koji je vjeran saveznik u jačanju imunosnog sustava.









Osjećaj slabosti može se javiti zbog manjka željeza koji sudjeluje u prijenosu kisika do stanica i tkiva te je važan za pohranu energije u mišićima i proizvodnju energije. Ovaj mineral nalazi se u mesu, sušenom voću, ribi, špinatu i blitvi. Za zdravlje organizma neizostavan je i magnezij, a njega unosimo konzumacijom špinata, rajčice, mahunarki i tamne čokolade.

Vitamin D

Uz vitamine i minerale, ne treba izostaviti ni ugljikohidrate. Dok šećer i bijelo brašno uzrokuju nagli porast energije, a nakon toga i nagli pad, integralni kruh, žitarice i grah sporije se razlažu i tijelu daju potrebnu energiju.

Osim što je izvor elektrolita i minerala te nas hidrira, tekućina pridonosi smanjenju osjećaja bezvoljnosti i umora. Dovoljan dnevni unos vode treba biti dio naše svakodnevice, posebice s dolaskom toplijih dana, kada smo aktivniji. Poželjno je unijeti 0,3 dl tekućine/kg tjelesne težine tijekom dana.









Više se krećite.

Ako se niste uspjeli natjerati nakon Nove godine, proljeće je idealno razdoblje da počnete s tjelesnom aktivnošću. Ne budite prestrogi prema sebi i pronađite aktivnost koja vas veseli. Da biste se osjećali sretnije i odmornije, ne morate raditi teški cardio jer i šetnja može itekako pridonijeti boljoj formi.

Maksimalno iskoristite sunčane dane.

Proljetne temperature idealna su prilika za šetnju i rekreaciju. Nakon kraćih zimskih dana dolazi više sunčanih sati koje treba maksimalno iskoristiti. Time u našoj koži dolazi do proizvodnje vitamina D. U suprotnom može doći do nesanice, glavobolje i slabosti, zbog čega se proljetni umor često povezuje s nedostatkom vitamina D. Iako se može unijeti i hranom, izlaganjem sunčevim zrakama povećava se i proizvodnja serotonina, što je razlog više da dan iskoristite za vanjsku aktivnost.

Naspavajte se.

Da nedostatak sna dovodi do osjećaja iscrpljenosti, manjka koncentracije, stresa i umora, nije tajna. U razdoblju kada se sve oko nas budi, važno je da naše tijelo i dalje dobiva dovoljno sna.

Hladnija soba

Kako biste se baš svaki put uspjeli naspavati, bez obzira na godišnje doba, uvedite rutinu spavanja. To možete postići tako da svaku večer idete spavati u isto vrijeme. Ako to nije moguće, pokušajte odspavati minimalno sedam sati. Sat vremena prije spavanja nemojte provoditi pred televizorom, računalom ili na mobitelu. Soba u kojoj spavate treba biti hladnija i bez upaljenih LED svjetala koja bi vam mogla ometati san. Kako biste lakše zaspali, prije spavanja pročitajte knjigu, opustite se uz toplu kupku ili se istegnite.

Ovi savjeti korisni su ako vam nedostaje energije u proljetnim danima, no u slučaju da sumnjate da iza vaše iscrpljenosti stoji zdravstveni problem i ako ona traje više od nekoliko tjedana, ne odgađajte odlazak liječniku.