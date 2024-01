Profesionalni kuhari čuvaju dasku za rezanje na neobičnom mjestu: Sprječavaju razvoj mikoorganizama

Autor: F.F

Daske za rezanje su neizostavni alat u pripremi hrane i sastavni dio svake kuhinje, kako profesionalne, tako i one amaterske. Koriste se za rezanje mesa, ribe, voća, povrća, pa čak i kruha, a koristimo ih gotovo – svakodnevno. Njihova česta upotreba zahtijeva redovito održavanje. Često se dogodi da ih brzinski operemo ili prebrišemo te ih vratimo na mjesto do sljedeće upotrebe, no to ne zadovoljava ni osnovne higijenske standarde, dapače.

Površina daske može izgledati čista golim okom, ali to ne znači da su na njoj odsutni ostaci tekućina ili sasušene hrane. Prisutnost sitnih pukotina, tvrdokornih mrlja i obojenih dijelova predstavlja upozorenje jer stvara povoljno okruženje za razvoj gljivica i bakterija koje se mogu prenijeti na posuđe ili vaše ruke tijekom svake nove upotrebe daske.

Važno je temeljito očistiti sve dijelove daske, uključujući rubove i pukotine gdje se često zadržavaju ostaci hrane. Nakon pranja, daske se preporučuje osušiti na zraku kako bi se spriječila zadržavanje vlage, koja može potaknuti razvoj bakterija, piše Najžena.

Što rade profesionalci

Stoga je preporučljivo svaki put nakon upotrebe dasku za rezanje oprati toplom vodom i deterdžentom. No, čak i nakon pranja, ostaci vlage privlače bakterije. Zbog toga mnogi kuhari u restoranima daske čuvaju u hladnjaku ili zamrzivaču. Ovo je učinkovito rješenje jer niska temperatura sprječava razvoj mikroorganizama. Također, sprječava apsorpcije neugodnih mirisa i boja od hrane koja se rezala na dasci. Hladna temperatura može smanjiti apsorpciju ovih tvari, čuvajući dasku mirnom i čistom.

Osim toga, držanje daske za rezanje u hladnjaku može biti korisno kod pripreme određenih namirnica koje zahtijevaju nisku temperaturu, poput tijesta koje se mora ohladiti prije pečenja. Važno je napomenuti da, iako ovo može biti učinkovita praksa, redovito čišćenje i održavanje daske ostaju ključni koraci u sprječavanju kontaminacije hrane.









Ako želite primijeniti sličan pristup, preporučuje se prethodno istrljati dasku sokom od limuna kako biste je dezinficirali i eliminirali neugodne mirise. Na taj način ćete izbjeći bilo kakav unos bakterija i loših mirisa u vaš frižider ili zamrzivač.