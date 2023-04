PRIPREMITE SE ZA ‘VIKEND DIJETU’: U samo dva dana možete postići zamjetno poboljšanje svog izgleda te izgubiti dio neželjenih kilograma

Autor: Zlatko Govedić

Dijeta je skup navika i pravila prehrane koje se provode u određenom razdoblju s ciljem postizanja određenog cilja vezanog uz tjelesnu masu, detoksikaciju ili zdravlje općenito.

Mogu biti različitog tipa i usmjerenja, ovisno o različitim čimbenicima kao što su željeni cilj, prehrambene navike, zdravstveno stanje i dr.

Vikend dijeta jedna je vrsta dijete koja se obično provodi tijekom vikenda, od petka navečer ili subote ujutro do nedjelje navečer. Ta dijeta se obično bazira na restriktivnom unosu kalorija i namijenjena je brzom gubitku kilograma. Ideja je da se tijekom vikenda, kada su mnogi ljudi opušteniji i imaju više vremena za pripremu hrane, pridržavaju niskokalorične dijete kako bi izgubili neželjene kilograme.





Napomena:

Restriktivne dijete poput vikend dijete nisu uvijek održive ili zdrave na dugoročnoj razini te mogu dovesti do yo-yo efekta u kojem se kilogrami brzo vraćaju nakon završetka dijete. Stoga je važno da se prije bilo koje dijete savjetujete s kvalificiranim stručnjakom za prehranu ili liječnikom kako biste pronašli dijetu koja je najbolja za vaše individualne potrebe i ciljeve, a istovremeno je sigurna i zdrava.

Brzo, jednostavno i jeftino

Nakon vikend dijete gubitak kilograma mogao bi biti osjetan, ali i zamjetan na vašem tijelu.

U samo dva dana moguće je blago smršavjeti. Neki ljudi tvrde da se tim planom prehrane može izgubiti do 3 kg tijekom subote i nedjelje.

Dakako, to ovisi od osobe do osobe, no ako želite stroži režim prehrane, ovo bi moglo biti pravo rješenje jer nije pretjerano restriktivan i služi “čišćenju” organizma.

Plan prehrane za subotu

Doručak:









Sendvič od raženog kruha sa sirnim namazom, kavom ili čajem (bez šećera).

Ručak:

Salatni obrok: ½ krumpira, 1 cikla, ½ luka, malo senfa i papra, sol i začini. Krumpir i ciklu skuhajte, nasjeckajte u tanjur, dodajte svježi luk i začine.









Večera:

100 g ribe pečene u pećnici i 200 ml kefira ili jogurta.

Plan prehrane za nedjelju

Doručak:

Šalica zelenog čaja bez šećera, 2 velika krekera.

Ručak:

Salatni obrok: 1 veći kuhani krumpir, ½ glavice svježeg kupusa, ½ šalice kukuruza šećerca, ½ žlice maslinova ulja i začini. Krumpir i kukuruz skuhajte pa ih dodajte nasjeckanom svježem kupusu. Sve prelijte maslinovim uljem i začinite po želji.

Večera:

100 g pilećih prsa, 1 kuhano jaje i rajčica, 200 ml kefira ili jogurta.

Dodatni savjet

Uparite ovu dvodnevnu dijetu s dva intenzivna treninga od 30 minuta. Pijte puno vode i provodite što više vremena na svježem zraku.