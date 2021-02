PRIPAZITE! Ako jedete zobene pahuljice često mogli bi razviti zdravstvene probleme

Autor: Dnevno.hr

Zobene pahuljice pune su zdravih prehrambenih navlaka. Jedno od najzdravijih su namirnica za doručak, ali ako ih konuzimramo u velikim količčinama mogu ostaviti negativne posljedice na vaše tijelo.

Nutricionisti su otkrili što se događa s vašim tijelom kad pojedete previše zobenih pahuljica.

“Ljudi obično žele da im zobene pahuljice budu slađe kako ne bi postale dosadan obrok. To postižu dodavanjem šećera, komadića čokolade i drugih slatkih prehrambenih proizvoda što na kraju smanjuje ukupnu hranljivu vrijednost zobenih pahuljica, jer ovi dodaci dovode do dodatnih kalorija, masti, šećera i ugljikohidrata”, govori doktor Gan Eng Cern za portal Eat This, Not That.

Smatra da svakodnevna porcija zobenih pahuljica može pružiti svu energiju potrebnu za početak dana, njihovo prečesto konzumiranje ograničava izbor raznolike zdrave hrane koju možete jesti ujutro.

“Iako zobene pahuljice pomažu u gubitka kilograma smanjujući vaš apetit, prečesto konzumiranje može dovesti do pothranjenosti i smanjenja mišićne mase“, napominje.

Doktor je izjavio kako je to zato što vas zobene pahuljice duže drže sitima, pa često tijelo izgubi sposobnost da vam da signal da jedete kasnije tijekom dana.

“Ako ne jedete gotovo ništa osim zobenih pahuljica to također može ometati vaše kognitivne funkcije i umanjiti budnost i oštrinu”, dodaje. Zbog sadržaja vlakana u zobenim pahuljicama, proces probave može uzrokovati nadutost, pogotovo ako, kako upozorava, niste navikli redovno jesti zobene pahuljice.

“Cjelovite žitarice poput pšenice i zobi sadrže dosta vlakana, glukoze i škroba. Sve njih konzumiraju bakterije u crijevima što kod nekih ljudi dovodi do vjetrova i nadutosti. Da biste umanjili nuspojave, počnite s malom količinom i postupno povećavajte do odabrane količine“, kaže nutricionista Shannon Henri.









Nutricionista Liza Yangda smatra da je konzumiranje velikih porcija zobenih pahuljica može dovesti do dobivanja viška kilograma.

“I pripazite na preljeve, žlica ili dvije nasjeckanih oraha ili lanenih sjemenki je sjajna, ali previše maslaca ili šećera nije”, dodala je.